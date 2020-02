La suite de Man of Medan fixe son lancement en été avec l’intention de nous terroriser

Little Hope nous emmènera dans une ville abandonnée où seul le mal réside.

L’été dernier,Jeux supermassifsnous a fait découvrir un nouveau monde de terreur avec Man of Medan, le premier opus de sa saga “L’anthologie des images sombres“Et l’été prochain, nous aurons une autre date avec cette anthologie de la peur, puisqueBandai Namcovient de confirmer que Little Hope, la suite de la saga annoncée en fin de match, arrive dans les magasins cette année.

Dans cet épisode, nous suivrons les mésaventures deun groupe de quatre étudiants universitaires et leur professeur, qui ont été capturésdans la ville abandonnée de Little Hope. Ainsi, nos protagonistes tentent d’échapper àles visions effrayantes qui les hantent à travers le brouillard profondqui ravage la ville, alors qu’ils cherchent un moyen de l’abandonner. En chemin, vous pouvez découvrir la signification de ces événements, la raison du mal qui les produit etcomment tout est connecté à eux.

La nouvelle vidéo publiée par Bandai Namco montre à la finun petit teaserde la proposition Little Hope, dans la ligne qui a été montrée comme un guide à la fin de Man of Medan. Bien que leurs plateformes n’aient pas encore été confirmées, nous savons queLittle Hope sera disponible à l’été 2020.

Pendant que nous attendons plus de détails sur Little Hope, consultez notre analyse Man of Medan, ainsi que l’analyse Until Dawn, pour avoir une idée de ce que les jeux de ce studio offrent.

En savoir plus sur: The Dark Pictures, Man of Medan and Terror.

.