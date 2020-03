La suite de Pathfinder ferme avec succès son Kickstarter et ce RPG sera publié en espagnol

Wrath of the Righteous a levé plus de deux millions de dollars pour faire face à son développement.

Sa première sur Kickstarter a été un succès complet, doublant en très peu de temps l’argent nécessaire pour payer son développement, mais il n’en est pas moins spectaculaire pour le personnage final avec lequel Pathfinder: Wrath of the Righteous a clôturé sa campagne de crowdfunding.Plus de deux millions de dollarsqui proviennent des mains d’environ 40 000 fans.

Le succès de ce RPG sur Kickstarter apporte de bonnes nouvelles pour les fans du rôle hispanophone, car sa traduction en espagnol a déjà été confirmée. “Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus”, a déclaré la personne la plus responsable deOwlcat Games, Oleg Shpilchevskiy.

“Cette campagne Kickstarter a connu un succès incroyable et notre équipe est étonnée du soutien incroyable des joueurs qui ont partagé leur amour pour Pathfinder”, a ajouté le créateur. En ce sens, les auteurs du remarquable Pathfinder Kingmaker ont souligné qu’il était très important pour eux de “communiquer avec les joueurs dès les premiers stades de développement”.

Notre équipe est émerveillée par le soutien incroyable des joueurs Oleg ShpilchevskiyEn vue de publier une version alpha en avril, ils utiliseront les commentaires des fans pour améliorer cette proposition de RPG qui, grâce à son succès dans Kickstarter, s’est développée avec de nouvelles options, plus de classes de personnages et de races. Au cours des dernières semaines, les auteurs de ce RPG ont également confirmé que Pathfinder aura des combats au tour par tour en plus des batailles en temps réel.

Au cours des dernières heures, nous avons fait écho aux paroles d’un autre des créateurs du studio, qui affirmait qu’il n’avait pas encore été impressionné par les graphismes de la nouvelle génération.

