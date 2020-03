La suite de Shovel Knight pourrait exister, mais cela ne se produira pas bientôt

Bien que Yacht Club Games, créateurs de Shovel Knight, ait révélé que Treasure Trove serait la fin du cycle Shovel Knight, ils sont toujours intéressés par la franchise et cela ne signifie pas qu’ils ne travailleront pas sur un nouveau titre de série. Dans PAX East 2020, ils ont même montré qu’ils étaient absolument intéressés à travailler un jour sur la suite de Shovel Knight: Treasure Trove, mais si vous vous y attendez, nous vous recommandons d’être très patient, car le développeur a des plans différents pour le futur proche.

Grâce à une session de questions et réponses avec le développeur sur reddit, les utilisateurs l’ont interrogée sur la possibilité que la suite de Shovel Knight se réalise. Selon l’équipe, c’est quelque chose qui les intéresse vraiment, mais pour l’instant, ils veulent aussi se lancer dans de “nouvelles choses”. Cependant, le développeur a déclaré que s’il y avait une suite, elle serait d’une échelle similaire à celle de Shovel of Hope.

Au cas où vous l’auriez manqué: bien qu’ils ne soient pas des suites, Yacht Club Games travaille sur des projets dans le monde de Shovel Knight.

Quel genre de jeu serait à côté du studio?

Le développeur a même répondu à la question d’un fan qui l’a interrogée sur le style de jeu qu’aurait un nouveau jeu inspiré de la franchise. Selon Yacht Club Games, il pense à plusieurs idées.

Au total, il a partagé 3 concepts; dans l’un, le joueur devrait soulever des coléoptères et les utiliser sur un fantastique flipper. Dans une version légèrement plus différente, le jeu se déroulerait à l’intérieur d’une baleine et le joueur serait chargé de trouver des ressources et des survivants pour former une ville. Le dernier, et peut-être celui qui plaira aux fans de Shovel Knight, est l’un dans le style d’Overcooked, mais avec des personnages de la franchise.

Que pensez-vous des idées de Yacht Club Games? Êtes-vous intéressé par certains de ces concepts? Souhaitez-vous que le développeur travaille sur de nouveaux projets ou un nouvel épisode de Shovel Knight? Dites-le nous dans les commentaires.

Outre son travail de développeur, Yacht Club Games a commencé son histoire en tant que distributeur après avoir annoncé qu’elle s’occuperait de la publication Cyber ​​Shadow. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à l’étude si vous consultez cette page.

