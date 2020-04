La suite de Sonic n’est pas encore en développement

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

28/04/2020 18h06

Malgré toute la controverse initiale avec la conception du personnage, le film Sonic Cela s’est avéré être un grand succès au box-office. Cette bande a réussi à battre les records précédemment établis par Détective Pikachu, et a fini par lever environ 210 millions de dollars en seulement 10 jours.

Compte tenu de son succès, ce ne serait pas une grande surprise de découvrir une future suite, mais le réalisateur du film, Jeff Fowler, insiste pour le moment sur le fait qu’il n’est pas prévu d’en réaliser un. Dans une interview avec USA Today, précise que bien qu’il ne soit pas en développement, il aimerait en faire plus et apporter Sonic et ses amis sur grand écran:

«Il y a tellement de personnages à présenter et tant d’histoires à raconter, mais rien ne me rendrait plus heureux que d’avoir une autre chance avec ces personnages et de raconter plus d’histoires. Nous aimerions continuer avec l’univers du film Sonic. »

Si vous n’avez pas encore vu ce film, n’oubliez pas que sa sortie numérique a été avancée et est disponible dès maintenant. En revanche, la version en Blu-Ray et 4K Ultra HD devrait débuter le 19 mai.

Source: USA Today

“Game Pass nous permet de prendre des risques”, développeur de Gears Tactics



GameSpot annonce l’événement Play For All, un autre remplacement de l’E3

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.