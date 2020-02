La suite du film Tomb Raider d’Alicia Vikander pourrait être une mauvaise nouvelle pour les fans de la vieille école de Lara Croft – HITC

Warner Bros. Divertissement

Il y a eu des potins récents sur la suite du film Tomb Raider d’Alicia Vikander et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les fans de Lara Croft.

Les films de jeux vidéo ont récemment bien performé, Sonic The Hedgehog battant des records pour devenir l’un des plus réussis malgré le tumulte qui a entouré son CGI initial. Beaucoup ont considéré le film du hérisson bleu comme la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps, mais le premier film de Tomb Raider d’Alicia Vikander était un film décent qui obtient à juste titre sa propre suite. Cependant, il semble malheureusement que cette suite répète les erreurs de la plus récente trilogie de jeux vidéo.

Shadow Of The Tomb Raider est le tout nouveau jeu vidéo Lara Croft et ses développeurs étaient «super heureux» de ses 4,12 millions de ventes. Cela signifie que les fans peuvent s’attendre à ce qu’un nouveau jeu vidéo Tomb Raider se produise sur la PS5 et la Xbox Series X, mais jusque-là, les fans ont sciemment un blockbuster hollywoodien à prévoir pour 2021.

Pourtant, alors qu’un autre film Tomb Raider est passionnant pour les fans qui adorent absolument l’héroïne britannique bien-aimée, ce qui n’est pas excitant, c’est que le film serait basé sur Rise et Shadow Of The Tomb Raider.

La suite du film Tomb Raider d’Alicia Vikander sera basée sur Rise et Shadow Of The Tomb Raider

GeekVibesNation (via CBR) rapporte que la suite du film Tomb Raider d’Alicia Vikander sera basée à la fois sur Rise et Shadow Of The Tomb Raider.

Le même point de vente a initialement annoncé qu’il tournerait en Angleterre, en Afrique du Sud, en Finlande et à Pékin, mais leur exclusivité a depuis été mise à jour pour indiquer que la Finlande et Pékin ne sont plus des sites de tournage.

Aucune source n’est fournie pour leur exclusivité, mais – si c’est vrai – cela nous laisse simplement sous-estimés et déçus car l’histoire et la caractérisation de Lara Croft sont les pires aspects de Rise et Shadow Of The Tomb Raider.

La suggestion selon laquelle il sera basé sur Rise and Shadow nous amène à nous inquiéter du fait que nous allons devoir vivre un autre récit déprimant et ennuyeux dans lequel Lara redeviendra finalement le Tomb Raider bien qu’il ait déjà posé avec les deux pistolets emblématiques.

Nous avons été à plusieurs reprises taquinés à propos de Lara Croft, qui est finalement devenue la Tomb Raider de l’ancien pendant trois longs matchs, donc la dernière chose que les fans veulent sûrement est un autre récit dans lequel elle doit surmonter ses troubles intérieurs pour devenir un dur à cuire.

En plus du portrait de Lara Croft étant obscurément ennuyeux et plus comparable à Katniss Everdeen, une autre inquiétude concernant la répétition des histoires de Rise et Shadow Of The Tomb Raider est que Trinity était une organisation ténébreuse faible avec rien de mémorable à leur sujet.

Enfin – comme l’a souligné Tom Holland en jaillissant au sujet du script de film Uncharted – les fans de jeux vidéo ne veulent pas voir des films qui répètent simplement des intrigues et des décors de jeux vidéo auxquels ils ont déjà joué. C’est en grande partie pourquoi Sonic The Hedgehog a connu un tel succès auprès de nombreux joueurs.

Le film Tomb Raider 2018 était un film agréable lorsqu’il s’est écarté du jeu vidéo redémarré en 2013. Certaines des scènes les plus mémorables étaient la boxe de Lara Croft et la découverte de son père sur l’île, mais il y avait ensuite des décors hors de propos tels que l’avion instable qui étaient purement là comme des hommages maladroits et ennuyeux au jeu.

La suite du film Tomb Raider d’Alicia Vikander pourrait être bonne car elle est une actrice incroyable et Ben Wheatley est un réalisateur assez fort, mais la perspective de simplement voir plus de Rise and Shadow n’est pas excitante.

Les fans de la vieille école aimeraient plutôt voir plus de Lara Croft qui est devenue emblématique et renommée dans le monde plutôt que de poursuivre le nouveau modèle ennuyeux qui n’a aucune personnalité, charme ou caractéristiques emblématiques.

Cependant, cela n’arrivera probablement jamais, car Square Enix semble avoir divorcé des pistolets doubles inoubliables en faveur des arcs et flèches plus pratiques et moins attrayants, ce qui signifie que les fans de la vieille école et les occasionnels ne devraient pas être optimistes à l’idée de voir un film qui les fera tomber amoureux de Lara Croft pour la première fois depuis Underworld sur PS3 en 2008.

Dans d’autres nouvelles, Fortnite Chapter 2: teaser de la saison 2, numéro de téléphone et peau qui a fui