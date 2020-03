La surchauffe pourrait être une chose du passé sur Xbox Series X

Pour quelques générations de consoles, le défi pour les entreprises a été de gérer efficacement la dissipation thermique et de trouver la bonne conception qui empêche les températures élevées d’affecter le matériel, ce qui a fait des ravages sur les premiers modèles. Heureusement, Microsoft a accordé une attention particulière à ce sujet pour le développement de la Xbox Series X et, récemment, Chris Kujawski a parlé du travail effectué par les créateurs de la console.

Au cours d’une interview avec Digital Foundry (via Wccftech), Chris Kujawski, concepteur matériel de Microsoft, a parlé du travail que l’équipe de développement Xbox Series X a fait pour gérer correctement la dissipation thermique. Initialement, le créateur a noté qu’un détail important a déplacé une grande quantité d’air en silence et que la clé pour que cela se produise de manière optimale sur la console se trouve dans les lames: “avec toute cette puissance, vous devez déplacer beaucoup d’air et vous voulez le déplacer en silence. Nous avons étudié de nombreuses façons de le faire en un seul produit et un seul ventilateur axial était le moteur pneumatique le plus efficace et le plus silencieux pour notre système. Nous y avons fait des travaux de personnalisation et le nombre de pales, en particulier la géométrie des pales , est hautement optimisé pour fonctionner dans les limites de notre système. “

Plus tard, Kujawski a fait référence en termes comparatifs à la dissipation de chaleur dans la Xbox Series X par rapport à celle de la Xbox One et a assuré qu’elle dépasserait de loin ce qui était fait dans la console Microsoft actuelle: “nous avons un échappement au sommet et nous avons De grands évents, mais l’effet net de rassembler tout cela, d’avoir des chemins parallèles, d’avoir ce ventilateur silencieux vraiment puissant sur le dessus, est d’obtenir 70% plus de flux d’air à travers cette console que la génération 1 “et obtenez un débit d’air de 20% supérieur à travers notre dissipateur thermique par rapport à la génération précédente.”

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la Xbox Series X, la nouvelle console Microsoft qui fera ses débuts à la fin de cette année.

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.