La Switch était la console la plus vendue de février aux États-Unis. USA

Ce résultat était probablement anticipé car les fans de PlayStation et Xbox commencent à prêter attention aux consoles de la prochaine génération, mais Nintendo Switch reste la console la plus vendue de 2020 en États Unis.

Les nouvelles viennent du Groupe NPD; société chargée de surveiller les ventes de logiciels et de matériel de jeux vidéo dans USA USA L’un de ses principaux analystes, Matt Piscatella, a partagé ce qui suit:

«La Nintendo Switch était la console la plus vendue en février, à la fois en unités et en dollars. Et il reste le matériel le plus vendu de l’année. »

Nous ne sommes pas dans les meilleurs moments pour l’industrie du jeu vidéo, car les ventes de matériel sont légèrement moins importantes en février par rapport à la même période l’an dernier:

“Les ventes de matériel en février 2020 ont chuté de 34% par rapport à il y a un an, pour atteindre 183 millions de dollars. Toutes les plateformes ont enregistré une baisse par rapport à il y a un an. Les ventes annuelles ont chuté de 35% pour atteindre 312 millions de dollars. “

Le Commutateur ont eu des problèmes Japon dernièrement, avec le coronavirus impactant la distribution du modèle original. Fait intéressant, cela a provoqué des ventes Switch Lite va monter en flèche, car les fans cherchent à acheter la version la plus abordable pour eux.

Via: VentureBeat

.