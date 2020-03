La tactique JRPG Grand Guilds propose un combat par carte au tour par tour pour passer cette semaine

Le lancement plus tard cette semaine sur Nintendo Switch est Grandes guildes, un nouveau JRPG avec une touche basée sur les cartes.

Le jeu est décrit comme “un RPG tactique au tour par tour basé sur l’histoire” qui jette dans la mécanique de combat de carte pour faire bonne mesure. Vous et votre guilde devez vous lancer dans une grande aventure tout en participant à ce combat tactique; chaque personnage jouable a ses propres mécanismes et capacités qui, lorsqu’ils sont combinés correctement, peuvent faire la différence entre une victoire complète ou une défaite totale.

Fonctionnalités:

– Combat tactique au tour par tour

– Les cartes à collectionner sont vos capacités

– Histoire riche et personnages mémorables

– L’expérience SRPG complète

Le jeu devrait être lancé sur Switch le 26 mars pour 19,99 $, mais vous pourrez l’obtenir à 10% de réduction (soit 17,99 $) pendant sa période de lancement. Voici un bref aperçu de l’histoire du jeu:

Après une mission d’un an, Eliza revient dans la ville apparemment normale d’Ozryn quand soudain une horde de créatures mystérieuses a mis le feu aux rues. En repoussant les ennemis, Eliza et sa guilde s’efforcent de découvrir d’où venaient les assaillants, mais se rendent compte que le phénomène s’est produit partout dans le contin

ent … tout en même temps. Avec la réputation de sa guilde en jeu, elle prend la responsabilité de trouver et de capturer celui qui est derrière les attaques. C’est à Eliza et à ses confrères de confiance de discerner le véritable motif de l’agression inhabituelle avant que les autres guildes d’Irin ne subissent le même sort, ou pire.

Êtes-vous un fan des JRPG tactiques? Vous pensez que vous allez faire tourner celui-ci? Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires ci-dessous.

.