La taille de la police des mondes extérieurs est sur le point de devenir encore plus grande

Capture d’écran: Obsidian Entertainment

Hier, les développeurs d’Obsidian ont annoncé que même si The Outer Worlds est sorti il ​​y a près de cinq mois, ils travaillent toujours dur pour améliorer la taille de leurs polices.

C’est une excellente nouvelle car le texte original dans The Outer Worlds était trop petit, et même si Obsidian a ajouté une grande option de police peu de temps après sa sortie, elle n’est toujours pas toujours assez grande. En tant que personne qui a battu le jeu sur Xbox One alors qu’elle était assise sur le canapé dans mon salon, mes yeux se remettent toujours de la tension.

Plutôt que d’ajouter simplement une option pour un texte encore plus gros, le prochain patch du jeu changera l’option des paramètres en un curseur afin que vous puissiez choisir à quel point vous voulez que le texte devienne plus grand. Le patch devrait sortir cette semaine.

L’un des programmeurs d’Obsidian responsable de la mise en œuvre de la nouvelle fonctionnalité a partagé un certain nombre de GIF sur Twitter montrant les changements en action. Ils sont absolument magnifiques à contempler:

Bien qu’un curseur de taille de police soit génial et que chaque jeu devrait avoir quelque chose, le prochain patch ajoutera également quelques autres améliorations intéressantes, comme une bascule pour activer le sprint en permanence et de meilleures gouttes pour Manti-Queens, que j’ai gaspillées tellement de temps essayant de tuer uniquement pour obtenir des ordures.

Encore mieux, la carte du jeu suivra finalement plusieurs quêtes à la fois, vous n’avez donc plus à parcourir le menu des quêtes pour voir où vous devez aller ensuite pour terminer une mission. Toujours pas aussi astucieux que le système de vélo de quête de Borderlands 3, mais un énorme gain de temps néanmoins.

