La taille de téléchargement de Nintendo Switch révélée

Le remake 3D de Trials of Mana C’est l’un de ces titres que la plupart des fans de JRPG attendent comme May Water (bien que ce titre soit prévu pour le 24 avril 2020), et inclura plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport à sa version originale (en particulier celles liées à son gameplay). Cependant, cette fois, il n’est pas temps de parler du jeu lui-même, mais de sa version numérique, puisque maintenant, grâce aux données incluses dans le Nintendo Switch eShop, nous savons déjà ce que le l’espace qu’il prendra une fois qu’il sera disponible sur la console hybride du Big N.

Trials of Mana révèle sa taille sur Nintendo Switch

De nos jours, de plus en plus de joueurs préfèrent le format numérique Devant le format physique, je sais déjà pourquoi nous n’avons pas à attendre longtemps pour commencer à jouer à un jeu depuis que nous faisons un achat ou parce que nous n’avons pas à changer de carte chaque fois que nous voulons jouer un autre titre. Quoi qu’il en soit, la vérité est que c’est un format qui gagne de plus en plus de followers, et cette fois Trials of Mana Il a déjà révélé la taille qu’il occupera si nous décidons de le saisir de cette façon. Ainsi, c’est un jeu assez lourd par rapport aux autres qui sont disponibles sur la console hybride du Big N, puisque n’occupera ni plus ni moins de 10,5 Go. Ainsi, beaucoup peuvent être contraints de supprimer le programme occasionnel, et plus s’ils n’ont pas de carte SD qui augmente la capacité maximale de la console.

De cette façon, il ne reste plus qu’à attendre un peu plus d’un mois pour que Trials of Mana nous permette de jouer cette aventure classique qui fait partie du genre JRPG. Et vous, avez-vous déjà pensé à l’équipe avec laquelle vous commencerez votre premier match?

Source: Nintendo Switch eShop

