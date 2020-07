La taille du fichier eShop de Crysis Remastered Switch a été révélée

Nintendo

Ça a été une grosse semaine pour Crysis Remastered – des bandes-annonces, des captures d’écran et des détails importants à ce sujet ont été divulgués avant la date prévue, tout cela a ensuite été officiellement révélé, puis Crytek a annoncé que le jeu avait été retardé.

La raison pour laquelle il a été repoussé est que le développeur puisse le peaufiner un peu plus et offrir une expérience « de haute qualité » que les fans attendent. Un autre détail que vous pourriez être intéressé de connaître est la taille du fichier Switch eShop du jeu. Selon la dernière liste Nintendo, cela nécessiterait soi-disant 6,2 Go d’espace libre. Voici la bande-annonce de cette version du jeu:

Lorsque Crysis Remastered arrivera finalement, le prix sera de 26,99 £ / 29,99 $ – allez-vous faire de la place dans votre menu d’accueil? Laissez un commentaire ci-dessous.