La télécommande DualShock 5 peut prendre en charge la recharge sans fil

Un brevet révèle l’existence d’une base de chargement et d’un accessoire spécial.

Alors que Sony conserve les détails les plus attrayants sur l’apparence et le fonctionnement de la PlayStation 5 pour une autre fois, des brevets continuent à apparaître qui nourrissent l’imagination des fans. Cette fois, c’est celle qui suggère la mise en œuvre de la recharge sans fil dans un contrôleur DualShock 4, bien que, comme l’explique le magazine Segment Next, la similitude entre les conceptions pourrait rendre cette technologie compatible avec le DualShock 5.

De manière générale, le brevet décrit un accessoire similaire à celui des boutons arrière nouvellement annoncés pour le DualShock 4, qui, avec la télécommande, peuvent être placés sur une base spéciale et recharger la commande sans fil.

Un adaptateur de charge sans fil qui peut être branché sur une manette de jeu“Un adaptateur de charge sans fil qui peut être branché sur une commande de jeu informatique et couplé par induction avec une base de charge pour charger la batterie de la commande sans fil.” Explique le brevet déposé auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle l’été dernier, mais récemment rendu public. “L’adaptateur comprendra également des boutons qui reflètent les boutons de contrôle afin que le joueur puisse retirer le contrôle avec l’adaptateur de base de charge, laisser l’adaptateur dans le contrôle et utiliser à la fois les boutons de contrôle et les boutons de l’adaptateur pour contrôler un jeu. “

Comme toujours avec ces types de divulgations, il est important de noter qu’un brevet ne signifie pas nécessairement une réalité et, comme cela, il y a quelques jours, un autre est sorti pour DualShock qui permettra au périphérique de mesurer des données biométriques, telles que le rythme cardiaque et la transpiration. Dans quelle mesure cela atteint-il le modèle de contrôle final? C’est un mystère qui peut être résolu en quelques semaines ou mois.

À ce jour, la seule chose officielle connue sur leLa PlayStation 5 doit prendre en charge les graphiques en technologie 8K et Raytracing; être rétrocompatible avec la PS4; Vous aurez une carte graphique Radeon Navi, etc. Microsoft, quant à lui, a déjà montré son prochain modèle de console et ses spécifications.

