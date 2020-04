La télémédecine ne suffit pas

Nous sommes en 2020, et des millions d’Américains, désormais liés à leur domicile, ne disposent toujours pas d’un accès Internet fiable. Dans une pandémie, c’est une crise de santé publique.

Ces jours-ci, la Dre Susan Kressly commence ses rendez-vous en remerciant les patients de l’avoir invitée chez eux. Comme de nombreux autres médecins lors de l’épidémie de Covid-19, le Dr Kressly, pédiatre à Warrington, en Pennsylvanie, a commencé à pratiquer la médecine par téléphone ou par vidéo – même si les visites en personne sont essentielles en pédiatrie, pour une bonne raison. «Chez les jeunes enfants, cela ressemble beaucoup à la médecine télé-vétérinaire», a-t-elle dit en riant. “Ils retournent le téléphone et le lèchent. Et ils ne sont pas très bons pour signaler avec précision leurs symptômes. “

Même s’ils sont dispensés par écran ou par haut-parleur, les soins pédiatriques restent essentiels pendant une pandémie où les familles se retrouvent confinées à la maison, a-t-elle déclaré. Sans les repas scolaires quotidiens, certains enfants n’ont pas accès à une nutrition adéquate. Les recommandations précédentes concernant le temps d’écran maximal quotidien sont devenues risibles. Et les mineurs, comme nous tous, sont aux prises avec l’anxiété, l’insomnie et la peur de l’avenir. En plus de tout cela, le Dr Kressly craint que les patients sans Internet à domicile ne puissent pas se connecter avec les pédiatres pendant la pandémie de Covid-19. «Nous devons tenir compte de la technologie dont dispose la famille», a-t-elle déclaré, «et nous devons faire de notre mieux avec ce dont ils disposent.»

Au cours du mois dernier, des fournisseurs de soins de santé, des psychiatres aux médecins de famille, se sont précipités vers la télémédecine par vidéoconférence ou applications de soins de santé. Le traitement virtuel des patients confinés à domicile peut adoucir le coup d’une épidémie de maladie infectieuse comme Covid-19, disent les experts, en réduisant le trafic vers les hôpitaux et les cabinets médicaux déjà aux prises avec des ressources limitées et des risques d’infection plus élevés. Cela fonctionne aussi dans l’autre sens; la télémédecine permet aux médecins mis en quarantaine de travailler à domicile. “Si nous parlons de distanciation sociale afin d’alléger nos centres de soins de santé, la télésanté va jouer un rôle majeur”, a déclaré Christopher Ali, professeur agrégé en études médiatiques à l’Université de Virginie et chercheur associé au Benton Institute for Broadband & Society. qui se concentre sur la connectivité.

«Nous devons tenir compte de la technologie dont dispose la famille et nous devons faire de notre mieux avec ce dont ils disposent.»

Mais comment la télémédecine est-elle censée fonctionner pour les dizaines de millions d’Américains qui manquent de large bande à domicile fiable et abordable (le seuil minimum de vitesses de téléchargement et de téléchargement acceptables)? Ali dit que la réponse est simple: «La télésanté est impossible sans large bande. Les deux sont synonymes. » Lui et d’autres sonnent l’alarme que l’iniquité d’Internet est maintenant une crise de santé publique, car les ménages ruraux et urbains qui manquent – ou ne peuvent pas se permettre – à la maison, d’Internet haute vitesse sont exclus de l’énorme pandémie passer à la télémédecine. «Avant, la fracture numérique était un grave problème. C’est maintenant un problème de vie ou de mort », a déclaré Angela Siefer, directrice exécutive de la National Digital Inclusion Alliance, un groupe de défense. “C’est pas sorcier. Si quelqu’un n’a ni Internet, ni ordinateur, ni ne sait comment utiliser une application, il n’utilisera pas la télémédecine. Et s’ils ne le font pas, ils quittent la maison ou ne reçoivent pas de soins. »

Il est difficile de mesurer avec précision l’ampleur de la fracture numérique de ce pays. La Federal Communications Commission – qui dépense environ 8 milliards de dollars par an pour connecter les personnes déconnectées – a rapporté en 2019 que 21,3 millions d’Américains n’avaient pas accès par câble, DSL, fibre ou sans fil à des vitesses à large bande. En février, lorsqu’une entreprise de suivi de la disponibilité de la large bande a vérifié manuellement la comptabilité de la FCC, elle a doublé ce chiffre pour atteindre environ 42 millions d’Américains. Selon Microsoft, c’est encore plus grave que cela: jusqu’à 157,3 millions de personnes ne peuvent accéder qu’à des vitesses de téléchargement inférieures au seuil minimum actuel de la FCC, 25 Mbps. Le chercheur en politique technologique John Horrigan estime que plus de 18 millions de ménages à travers le pays (dont certains ou la plupart contiennent plus d’une personne) manquent de large bande. “C’est 12 pour cent de la population qui n’a tout simplement pas accès à Internet à la maison ou avec un appareil mobile”, a déclaré Horrigan. “Mais il y a plus de dimensions que” vous l’avez ou vous n’en avez pas. “”

D’une part, la fracture numérique sévit à la fois dans les zones rurales et urbaines. En Amérique rurale, où les données de 2018 du Pew Center suggèrent que seulement 58% des résidents ont des abonnements haut débit à domicile, le problème est souvent lié à l’infrastructure: fournir un accès Internet rapide dans des endroits éloignés et peu peuplés signifie investir dans une installation coûteuse en fibre ou en tour de téléphonie cellulaire au profit de une poignée de clients. Dans les villes, les mêmes données Pew de 2018 montrent qu’environ les deux tiers des résidents étaient connectés au haut débit à domicile. Grâce à la densité de la population, cela signifie environ trois fois plus de ménages métropolitains déconnectés. Pour eux, il s’agit souvent moins de l’accès à Internet que du prix de cet accès. L’analyse de Horrigan montre qu’un tiers des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 35 000 $ (ce qui représente environ un tiers de tous les ménages) n’ont pas accès au haut débit à domicile (par rapport à tous les foyers dont le revenu annuel est égal ou supérieur à 75 000 $, sauf 5%).

«La télésanté est impossible sans large bande. Les deux sont synonymes. »

Et les smartphones ne peuvent pas et ne combleront pas le vide. Les zones à faible débit souffrent souvent d’une mauvaise réception des téléphones portables, explique Ali. Et la recherche indique que ceux qui dépendent des smartphones pour leur accès à Internet – les personnes à faible revenu, à faible niveau d’éducation et les non-blancs – sont également plus susceptibles d’atteindre le plafond de données de leur plan et d’avoir leur téléphone coupé en raison de difficultés financières. “Il n’y a pas qu’une seule fracture numérique: ce sont les faibles revenus, ce sont les minorités, ce sont les nouveaux arrivants et les communautés de voyageurs”, a déclaré Ali. «Il y a cette hypothèse selon laquelle le haut débit est omniprésent aux États-Unis – une hypothèse selon laquelle tout le monde l’a et que les vitesses de chacun sont équivalentes aux vitesses de la ville. C’est l’orgueil des connectés. »

Maintenant, nous voyons tout cela se dérouler pendant une pandémie. Une femme de Cleveland – où environ un tiers des ménages manquent de large bande – a récemment fait la une des journaux après la coupure de son service téléphonique au milieu d’une visite de télémédecine. Certaines des villes les moins connectées du pays sont désormais couvertes par 19 hotspots, dont Detroit, où près de 60% des ménages manquent de large bande, et Miami, où environ la moitié en ont. Dans l’épicentre Covid-19 aux États-Unis, à New York, un ménage sur quatre ne dispose pas d’un abonnement haut débit à domicile. Sur la côte opposée, dans la Mecque de la technologie de San Francisco, un habitant sur huit ne dispose pas d’un service Internet haut débit à domicile. Dans ces circonstances, la télémédecine ne peut pas être considérée comme une solution parfaite pour fournir des soins de santé pendant une pandémie. “Les semaines à venir mettront à nu la réalité déjà cruelle de la fracture numérique”, a écrit le commissaire de la FCC, Geoffrey Starks, dans un éditorial du 19 mars du New York Times, “des dizaines de millions d’Américains ne peuvent pas accéder ou ne peuvent pas se permettre les connexions haut débit à domicile qu’ils avoir besoin.”

La pandémie de Covid-19 a complètement modifié la pratique médicale quotidienne du Dr Colleen Krajewski.

Krajewski, un gynécologue à Pittsburgh, continue de fournir des soins d’avortement, qui, avec les procédures de cancer, sont parmi les quelques chirurgies jugées essentielles pendant cette période. Les frottis vaginaux de routine et les examens des seins ont été largement reportés pour l’instant. Les besoins de ses patients ont également fondamentalement changé. Certaines femmes choisissent maintenant de rester à la maison et d’obtenir une télé-prescription pour les diaphragmes, a déclaré Krajewski, afin d’éviter de recourir à une insertion contraceptive de longue durée. D’autres ont risqué des visites en personne pour obtenir un DIU ou un implant si leur situation est plus urgente, comme dans le cas de la violence entre partenaires intimes dans laquelle un patient peut maintenant être mis en quarantaine avec une personne dont il craint qu’il falsifie ses contraceptifs oraux. Elle avait l’habitude de voir jusqu’à 20 patients en personne par jour; Vendredi, elle a vu quatre personnes qui avaient besoin de soins urgents. Le reste, elle «voit» par téléphone ou vidéo. “J’avais peur que ce soit impersonnel”, a déclaré Krajewski. “En fait, je trouve que c’est plutôt intime de voir quelqu’un chez lui.”

Il s’agit de l’un des nombreux clinquants argentés comme Krajewski qui ont découvert lors du pivot de la télémédecine induit par Covid-19. “Dans l’idéal, nous presserions la chair”, a déclaré le Dr Joe Kvedar, professeur à la Harvard Medical School, dermatologue au Massachusetts General Hospital et nouveau président de l’American Telemedicine Association. “Maintenant, le monde est différent. Nous voulons que tout le monde reste à la maison et s’occupe d’eux à la maison. » Grâce à la vidéoconférence, les médecins peuvent guider une personne à l’aide d’un brassard de tensiomètre à domicile ou en conciliant les prescriptions de plusieurs spécialistes. Les dermatologues peuvent examiner les éruptions cutanées, les pédiatres peuvent voir les amygdales enflammées et les physiothérapeutes peuvent regarder les patients faire de l’exercice. Les médecins peuvent aider à évaluer les cas potentiels de covid-19 en demandant aux patientes de respirer profondément, puis de compter combien de secondes elles peuvent le retenir (pour tester leur saturation en oxygène), et ils ont identifié des urgences telles que l’appendicite, les infections de la vésicule biliaire, les grossesses extra-utérines rompues et les compressions de la moelle épinière en demandant aux patients de sauter littéralement de haut en bas. Il est également plus facile de pratiquer une bonne manière de chevet – montrant un visage calme, sans interrompre, exprimant de l’empathie – par vidéo, par rapport au téléphone.

Mais les médecins qui doivent observer de près, palper ou écouter les symptômes atteignent rapidement les limites de la télésanté. Kressly, par exemple, dit que les «examens complets» pédiatriques qui incluent la vaccination et l’audition, la vision, la taille, le poids et la tension artérielle sont pratiquement impossibles par téléphone ou sur le Web. Et, ajoute-t-elle, “Il y a une valeur clinique à regarder un enfant dans les yeux et à lui faire un câlin à la fin de la visite.” D’autres spécialistes signalent des difficultés similaires. Les conseillers en toxicomanie peuvent ne pas être en mesure de faire des dépistages d’urine réguliers, et les oncologues ne peuvent pas demander aux patients d’effectuer des analyses de sang ou des biopsies à la maison. Pour les psychiatres, même la vidéoconférence masque des indices diagnostiques subtils, comme si un patient établit un contact visuel ou maintient une hygiène personnelle. “Nous pratiquons avec une main attachée derrière le dos”, a déclaré la Dre Gail Basch, directrice de la médecine de la toxicomanie au Rush University Medical Center.

«J'avais peur que ce soit impersonnel. En fait, je trouve que c'est plutôt intime de voir quelqu'un chez lui. "

De plus, de nombreux pratiquants ont été aveuglés par la pandémie. «Il s’agit d’un cours intensif», a déclaré Mei Kwong, directeur exécutif du Center for Connected Health Policy, un centre de politique de télésanté à but non lucratif. En quelques semaines, des milliers de prestataires de soins de santé ont installé de nouvelles applications et mis à jour leur compréhension des réglementations changeantes concernant le permis d’exercice interétatique, l’autorité normative et les exigences de confidentialité des patients. «La plupart des cliniciens avaient en tête qu’ils pourraient parfois ne pas rencontrer les patients en personne», a déclaré le Dr Elie Aoun, psychiatre basé à Manhattan. “Mais beaucoup de gens ne s’étaient pas mis en place pour ça, moi y compris.”

Les patients ont également dû s’adapter. Ceux qui ont Internet à la maison peuvent télécharger une application et ajuster leurs attentes à quoi ressemble un rendez-vous chez le médecin. Mais les choses sont plus compliquées pour les ménages où le seul appareil de télésanté disponible est un téléphone fixe. Tout comme l’American Medical Informatics Association a averti la FCC en 2017: «l’accès au haut débit est, ou deviendra bientôt, un déterminant social de la santé».

Amy Sheon, directrice exécutive de l’Initiative de santé urbaine de l’école de médecine de l’Université Case Western Reserve, s’inquiète de la fracture numérique et des disparités en matière de santé au cours de la dernière décennie. La pandémie de Covid-19 a levé certains obstacles aux soins, comme le transport et les soins aux enfants, a déclaré Sheon, qui est également senior fellow à la NDIA. Mais les individus déconnectés perdent non seulement les conférences bidirectionnelles en direct, mais aussi les portails de patients où ils peuvent obtenir des informations crédibles sur la santé, envoyer des messages à leurs médecins, demander des renouvellements d’ordonnance, enregistrer la glycémie ou la pression artérielle, et revoir leurs antécédents médicaux, les recommandations de soins antérieures , résultats de laboratoire et immunisations. “Avec covid-19, les soins de santé ont fermé ses portes et sont allés en ligne”, a déclaré Sheon, et maintenant, certaines personnes ne peuvent même pas frapper à la porte de la télésanté.

Matthew Faiman, médecin en médecine interne à la Cleveland Clinic et directeur médical de son programme de soins d’urgence virtuels à la demande, attend cela depuis environ 15 ans: en quelques semaines, les divers obstacles qui ont empêché l’adoption généralisée de la télémédecine —Les questions de licence, d’informatique, de couverture et de remboursement, par exemple — ont commencé à s’effondrer.

“J’ai toujours su qu’il y aurait un moment d’ampoule, mais j’ai été époustouflé”, a déclaré Faiman. «Pour les patients, du point de vue de la sécurité, nous devions le faire et le faire en toute sécurité, rapidement et correctement. Je ne pensais tout simplement pas que ça allait arriver en tant que rouleau compresseur. “

Prenons, par exemple, les consultations téléphoniques. D’une manière générale, avant la covid-19, ils ne relevaient pas de la définition de la «télésanté» pour de nombreux régimes d’assurance privés et publics, y compris Medicare et Medicaid. Certains plans prévoyaient même que, pour facturer la télémédecine, un prestataire devait enregistrer une vidéo de lui et de son patient comme preuve contre la fraude et les abus. Certains ont rendu obligatoire l’utilisation d’applications de télémédecine spécifiques, et non FaceTime ou Skype, pour garantir la confidentialité des patients. Et même si vous avez reçu des soins télémédicaux, avant la pandémie, tous les États n’ont pas autorisé les régimes d’assurance à facturer la télésanté comme ils le feraient pour les services en personne correspondants.

Une grande partie de cela a changé en quelques semaines (ce qui, pour être clair, est une vitesse fulgurante pour l’industrie des soins de santé). Les plans de santé publics et privés, ainsi que les programmes de santé fédéraux et d’État, se sont efforcés d’améliorer la facturation et le remboursement de la télémédecine. “Le plus gros problème que nous avons dû surmonter était l’inertie”, a déclaré Mark Fendrick, médecin de soins primaires et directeur du Center for Value-Based Insurance Design de l’Université du Michigan. «Cette crise l’a fait passer de 5 milles à 100 milles à l’heure.»

Mardi, Washington D.C.et tous les États sauf Hawaï avaient pris des mesures comme l’expansion de Medicaid et l’assouplissement des exigences en matière de licence ou de confidentialité des patients, selon le Center for Connected Health Policy. Le ministère de la Santé et des Services sociaux continue d’assouplir ses politiques concernant la HIPAA. La loi CARES du 27 mars (aide, secours et sécurité économique), entre autres, a permis que les services de télémédecine non-covid-19 soient couverts, déductibles, jusqu’à la fin de 2021. Et les Centers for Medicare et Medicaid Services a continué d’étendre ses services de télémédecine couverts, notamment en autorisant les consultations par téléphone uniquement lorsque ce sont les seules options disponibles. «(I) Dans le contexte de l’objectif de réduction des risques d’exposition», a récemment expliqué CMS, «nous pensons qu’il existe de nombreuses circonstances où une communication audio prolongée uniquement entre le praticien et le patient pourrait être cliniquement appropriée sans pour autant remplacer complètement un visage. visite en personne. ” Dans le même ordre d’idées, Medicare a dû créer et mettre en œuvre de nouveaux codes de facturation – depuis la pré-covid-19, les patients n’avaient aucune option pour indiquer qu’ils avaient reçu des soins à domicile.

Les assureurs privés ont également modifié les politiques de télémédecine en réponse à la covid-19. Aetna, qui dessert 39 millions de personnes, dit qu’elle offre un copaiement de 0 $ pour les visites de télémédecine jusqu’au 4 juin 2020. Anthem a proposé à ses 79 millions de clients de renoncer au partage des coûts des membres pour certaines visites de télésanté jusqu’au 14 juin. UnitedHealthcare permet désormais aux membres d’utiliser technologies audiovisuelles numériques familières (comme FaceTime, Skype ou Zoom) pour se connecter à leurs propres médecins, et a offert une application mobile de soins d’urgence virtuelle 24/7 pour les conseils médicaux de covid-19 et pour traiter des conditions telles que la grippe saisonnière, les allergies et oeil rose. Le nombre de prestataires formés à la télémédecine dans son propre réseau de prestation de soins est passé de 1 000 à 5 000 en quelques semaines, a déclaré le Dr Michael Bess, vice-président des stratégies de soins de santé de UnitedHealthcare. Il espère voir ce nombre doubler, à 10 000 fournisseurs, d’ici la fin avril. «Nous voulions nous assurer que les gens y avaient accès», a déclaré le Dr Bess. «Nous ne voulions pas forcer les membres à se rendre dans certains centres de soins où ils pourraient être exposés à un risque d’infection.»

Mais assistons-nous à un changement fondamental dans les soins de santé, ou tout cela disparaîtra-t-il d’ici 2021? Pat Keran, vice-président des produits et de l’innovation chez United Health, affirme que la compagnie d’assurance est engagée dans la télésanté et espère étendre de manière permanente les politiques permettant aux médecins de voir les patients de chez eux dans le futur. “C’est un élément clé de notre stratégie”, a-t-il déclaré. «Nous espérons que certains de ces obstacles continueront d’être levés et que ces politiques resteront permanentes, après la convoitise du 19. Je pense que cela fera partie de la nouvelle norme. » (Keran n’était pas clairement précis sur laquelle de ces politiques pourrait rester permanente, à l’exception de celle permettant aux médecins de facturer les visites de télésanté pour les patients à domicile.)

D’autres sont plus cyniques, notamment le Dr Judd Hollander, spécialiste en médecine d’urgence et doyen associé pour les initiatives stratégiques en matière de santé au Sidney Kimmel Medical College de l’Université de Jefferson à Philadelphie. Les dispositions d’assurance de Covid-19, a-t-il dit, ne sont peut-être pas aussi bonnes qu’elles le semblent. Sans tests généralisés, on ne sait pas comment facturer les patients; les payeurs disent qu’ils couvriront les plaintes liées à la covid-19, a-t-il dit – qu’en est-il des patients qui ne savent pas s’ils sont positifs ou négatifs mais qui ont des symptômes comme la fièvre et l’essoufflement? Et parce que de nombreux réseaux ont fixé une date de fin de juin ou juillet à leurs changements de politique, tout soulagement des assureurs peut être de courte durée, a déclaré Hollander, sans engagements plus permanents pour réajuster les taux de prime ou étendre la couverture à la non-covid-19 télésoins. “Je suis sceptique, ils font tout ce qu’ils peuvent”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils en font assez pour apparaître comme s’ils font tout ce qu’ils peuvent.”

Mais Hollander compense son scepticisme que les assureurs continueront de rembourser la télémédecine avec son optimisme que les patients l’exigeront. “Rien ne pourra effacer les souvenirs des gens qui l’ont essayé et qui l’aiment”, a-t-il déclaré. «Les patients feront avancer ce dossier.» Tout comme les médecins découvrent comment le fournir en masse, les patients se rendent compte que «voir le médecin» ne signifie plus planifier un rendez-vous, payer pour le stationnement, s’asseoir dans une salle d’attente et passer 30 minutes avec un médecin. “Les gens acceptent tout cela parce qu’ils pensent qu’il n’y a pas d’autre choix”, a déclaré le Dr Kvedar. «C’est une percée. La plupart des gens ne savaient pas qu’ils pouvaient profiter de la télémédecine. »

«Le plus gros problème que nous avons dû surmonter était l'inertie. Cette crise l'a fait passer de 5 milles à 100 milles à l'heure. »

Dans le monde post-Covid-19, le Dr Fendrick a déclaré: “L’un des résultats vraiment positifs est que les patients recevront les soins dont ils ont besoin sans quitter la maison.” Les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite ou celles qui n’ont pas les moyens de transport adéquats pourraient éviter de se déplacer pour des rendez-vous, sauf si cela est absolument nécessaire. Les tests de pression artérielle à domicile peuvent en fait donner des résultats plus précis, car ils reflètent des conditions plus naturelles. Les sous-titres, la synthèse vocale et les outils de traduction linguistique instantanée pourraient transformer la façon dont les patients souffrant de déficiences auditives et visuelles ou ceux dont l’anglais est la deuxième langue reçoivent des soins de santé. Les pédiatres peuvent régulièrement voir comment les enfants atteints de TDAH se comportent dans le confort d’un environnement familier et aider les parents à décider si un enfant malade doit aller à l’école sans demander aux familles de se rendre à une clinique à 5 heures du matin. «Tout le monde doit colorier en dehors des lignes pendant une temps comme ça », Kressly, le pédiatre. “Ce que nous allons voir, je pense, ce n’est pas remettre le génie complètement dans la bouteille.”

Mais même dans les visions les plus roses de la télésanté, Siefer et d’autres défenseurs du haut débit craignent que des millions de patients ne soient exclus. «À la fois au niveau local et national, nous essayons de connecter les gens», a déclaré Adam Perzynski, professeur agrégé de médecine et de sociologie au MetroHealth System et à la Case Western Reserve University, à Cleveland, qui a étudié l’impact de la fracture numérique sur la santé. “Cela va continuer d’être une menace critique pour certaines communautés.”

«À la fois au niveau local et national, nous essayons de connecter les gens. Cela va continuer à être une menace critique pour certaines communautés. "

Lors de fermetures récentes, les fournisseurs de Wi-Fi municipaux comme les bibliothèques se sont battus pour maintenir leurs hotspots publics. Les fournisseurs de services Internet, notamment AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint et Comcast, ont supprimé les plafonds de données et certains ont proposé des plans gratuits ou à faible coût. Et, de façon réaliste, les entreprises pourraient investir dans la construction de plus de tours de téléphonie cellulaire pour combler les lacunes de couverture, a suggéré Ali. Mais Siefer a déclaré qu’elle souhaitait voir une action encore plus progressive, comme une subvention fédérale pour le haut débit ou une dérogation pour permettre aux patients d’utiliser une assurance maladie pour payer une connexion Internet et un ordinateur portable ou une tablette (qui, selon elle, pourraient être considérés comme des dispositifs médicaux essentiels dans le âge de la télémédecine). Sheon a déclaré qu’elle aimerait voir davantage d’agents de santé communautaires fournir un soutien technique aux patients ayant des niveaux inférieurs de littératie numérique, ainsi que davantage de systèmes de santé acheter des smartphones et des tablettes à bas prix pour les patients qu’ils ont examinés et identifiés comme déconnectés. Jusqu’à ce que des correctifs permanents soient mis en place, les correctifs de Covid-19 à la fracture numérique ne “couvrent en aucun cas tout le monde”, a déclaré Siefer. “Ce sont des pansements.”

Marion Renault est une journaliste scientifique née en France, élevée dans le Midwest et désormais basée à Brooklyn.

