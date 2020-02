La tenue de mariage de Final Fantasy XIV ne sera plus liée au sexe du personnage

Il y a un dicton parmi certains joueurs de Final Fantasy XIV: “le glamour est la vraie fin de partie.” Bien qu’il existe de nombreux raids de haut niveau et des quêtes d’histoire continues, la mode est un élément clé du jeu et apporte aujourd’hui de bonnes nouvelles pour les joueurs qui privilégient la mode. Avant la prochaine série de nouveaux contenus, les notes de mise à jour ont révélé un changement clé dans la tenue de mariage de Final Fantasy XIV: vous pourrez porter tout ce que vous voulez, quel que soit votre sexe dans le jeu.

Les changements dans la mode du mariage ne sont pas nécessairement une surprise. Lors de son entretien avec Kotaku en mai dernier, le réalisateur Naoki Yoshida a révélé que des plans étaient en cours pour permettre aux joueurs de porter n’importe quelle tenue de «liaison éternelle» – une robe de mariée et un ensemble de smoking respectivement pour femmes et hommes – indépendamment des restrictions de genre précédentes. L’information est venue en réponse à une question sur les options de vêtements non sexistes souhaitées par certains membres de la communauté, ce qui a également incité Yoshida à parler de progrès et d’expression queer avec Final Fantasy XIV.

«Nous devons voir plus de changements dans les valeurs des gens, et nous devons considérer pour Final Fantasy XIV comment nous allons de l’avant dans le jeu et comment nous le représentons. Cela étant dit, nous voulons aborder ce sujet, et je pense que ce sera progressif … Par exemple, pour la cérémonie de la liaison éternelle, nous avons déjà commencé à faire des ajustements. Une fois que nous aurons officiellement publié ceci, vous n’aurez plus de restrictions de genre. Si vous vouliez tous les deux porter une robe, c’est très bien. Si vous voulez à la fois porter le smoking, ce serait bien aussi. “

Ces préparatifs sont terminés. Lorsque le prochain patch du jeu «Echoes of a Fallen Star» sortira plus tard ce mois-ci, vous pourrez avoir deux filles élégantes en smokings fantastiques, et toute personne qui veut porter une robe pourra le faire. Au moins pour leur mariage.

Un exemple de jeu de rôle utilisant le type de corps féminin Au Ra pour un personnage masculin. Ce joueur pourra désormais mieux exprimer la représentation de genre de son personnage lors d’une cérémonie de lien éternel.

C’est une bonne nouvelle pour les joueurs queer, mais cela affecte également la communauté au sens large. De nombreux joueurs sur les serveurs sociaux, en particulier les joueurs de rôle, joueront parfois avec un sexe différent de celui avec lequel le personnage s’identifie narrativement afin de contourner certains types de corps limités du jeu. Par exemple, de nombreux joueurs Au Ra qui veulent jouer fictivement en tant qu’hommes mais ne veulent pas se limiter aux types de corps masculins volumineux de la course choisissent de sélectionner le sexe féminin pour jouer leurs personnages. Ces joueurs, par exemple, pourraient désormais avoir une cérémonie de liaison éternelle portant un costume.

Ce sont de petites étapes mais importantes pour une représentation et une expression de genre plus larges dans Final Fantasy XIV. Ce sujet est parfois délicat. Final Fantasy XIV possède l’une des plus grandes bases de fans visiblement étranges de la scène MMO parmi les jeux auxquels j’ai joué. Un char de Final Fantasy XIV a participé au défilé de Mardi Gras gay et lesbien de Sydney l’année dernière. Cependant, lors de sa discussion avec Kotaku l’année dernière, Yoshida a déclaré que l’équilibre entre les désirs des joueurs homosexuels et une base internationale de joueurs comprenant des pays plus conservateurs posait un défi.

“Le changement est en train de se produire”, a déclaré Yoshida. «Les gens deviennent plus conscients et compréhensifs. Les valeurs changent, mais je pense que le rythme … est très différent selon les individus. C’est une situation difficile et délicate. “

.