La terreur de Bloodborne recoupe la stratégie de XCOM dans Othercide, notre découverte de la semaine

Un curieux titre de stratégie au tour par tour dans le style tactique qui entre dans sa phase bêta fermée.

Le genre dustratégie de virageIl couvre toutes sortes de propositions, mais aucune n’est aussi curieuse que celle que nous vous présentons aujourd’hui.AutrecideC’est un jeu en développement qui combinestratégie au tour par tourde jeux comme XCOM avecune atmosphère d’horreurrappelle de grands exposants comme Bloodborne.

Tel que décrit par ses créateurs, Othercide est un pari d’horreur dans lequel, aux commandes des Filles,nous faisons face aux Autres, êtres d’une dimension différentequi ont envahi notre monde dont l’existence échappe à notre entendement. Donc on se rencontreun jeu difficilequi utilise des techniques roguelike telles quemort permanenteougestion limitée des ressources, pour que nous sentions la tension de leurs combats.

Certainsvirages très dynamiques affrontements, avec un système d’initiative et de mouvements qui permetanticiper et interrompre les attaquesennemis, réagir à certains mouvements et mêmeplanifier à l’avance certaines actionspour les exécuter plus tard.

Bien que l’un des points les plus intéressants de ce jeu soitgestion des personnages, lesquellesils peuvent débloquer des souvenirs perdusà mesure que vous progressez, ce qui vous permet d’acquérir de grandes compétences, oudévelopper des traumatismes épouvantables face aux horreurs auxquelles ils sont confrontés. Bref, une proposition très intéressante pour atteindre Steam cette année, et bientôt avoir une bêta fermée accessible via ce lien.

