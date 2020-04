La terreur psychologique de The Inner Friend est déjà datée sur PS4 et Xbox One, à venir bientôt

Un voyage dans les profondeurs du subconscient dont les utilisateurs de PC peuvent déjà profiter depuis la fin de 2018.

The Inner Friend sera disponible à l’achat sur PS4 et Xbox One dans un peu plus d’une semaine, le27 avril, cherchant à continuer de terroriser de nouveaux joueurs avec sa mystérieuse représentation surréaliste des peurs et des souvenirs, quelque chose qu’il a faità partir de fin 2018 sur PC va Steam.

“Chez Playmind, nous sommes très heureux de pouvoir partager notre jeu vidéo avec le public sur Xbox One et PS4”, déclare Emmanuel Sevigny, directeur de l’équipe de développement de The Inner Friend, dans des déclarations publiées par Gematsu. “Bien que nous soyons très fiers des éloges reçus, nous pensons quela meilleure reconnaissance de notre travail vient de nos fans, ce qui nous permet avec votre soutien de continuer à créer des jeux. Nous avons hâte d’accueillir une nouvelle vague de joueurs enthousiastes dans notre communauté “, a-t-il ajouté.

The Inner Friend nous invite à plonger dans les profondeurs du subconscient et à dénouer une histoire complexe mais sans mots, dans laquelle nous rencontrerons des créatures terrifiantes et d’autres dangers vraiment terrifiants.

D’autres jeux d’horreur devraient être diffusés sur consoles au cours des prochains mois. Par exemple, Othercide arrivera sur PS4, Xbox One et PC cet été, tandis que les développeurs de l’industrie spéculent déjà sur ce à quoi ressembleront les nouvelles versions du genre avec la normalisation des SSD dans la nouvelle génération.

En savoir plus sur: The Inner Friend.

.