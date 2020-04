La théorie affirme que la trilogie John Wick fait partie d’un jeu vidéo

L’une des sagas cinématographiques de ces dernières années est John Wick, qui a présenté 3 superproductions et des films amusants. Comme vous pouvez l’imaginer, beaucoup d’entre eux travaillent avec beaucoup de fans et l’un d’eux a une théorie intéressante sur cette trilogie et c’est qu’il s’agit en fait d’une histoire qui se déroule dans un jeu vidéo.

Selon mantaraypreviouslife, un utilisateur de reddit, la trilogie John Wick fait partie d’un jeu vidéo (via Tomatazos). En d’autres termes, il croit que dans ces films, nous voyons un personnage d’un jeu vidéo qui n’est pas vraiment conscient de sa réalité.

Mais quels sont vos arguments? Le premier est le fait que beaucoup d’ennemis apparaissent dans John Wick et que le héros parvient toujours à les assassiner et à s’en sortir indemne. Il note également que la vitesse à laquelle ses blessures guérissent est anormale.

«John Wick est régulièrement blessé (…) les effets de la blessure sont de courte durée. C’est comme si vous collectiez des colis santé en chemin. Il ne devrait pas marcher, encore moins se battre après avoir été poignardé, coupé, coupé et abattu », a-t-il expliqué.

Cela se produit dans plusieurs films, y a-t-il d’autres arguments? L’un des plus frappants est dans The Continental. Ce qui se passe, c’est que la théorie est que ce jeu est l’endroit où John Wick est soigné, s’approvisionne et enregistre son jeu.

«Le Continental est la zone de gestion des magasins / jeux où John Wick va se ressourcer, se ravitailler et sauvegarder le jeu. À cet endroit, l’action du jeu s’arrête selon les règles de The Continental, mais ces règles sont moquées car la conscience de John du jeu autour de lui est déchiffrée », explique la théorie.

Selon le créateur de la théorie, cela signifie que dans les prochains films de John Wick, nous verrons le personnage prendre conscience de sa réalité. Cela l’amènera à tenter de se venger du créateur du jeu vidéo puisqu’il est le véritable responsable de la mort de ses proches.

Les futurs films de John Wick progresseront dans l’intrigue de l’histoire de John Wick en réalisant qu’il est un personnage contrôlé par une personne dans un jeu vidéo et en essayant de se battre / tirer pour se venger du créateur du jeu qui a créé sa femme. et sa mort (…) John Wick se révèle être un être conscient dans la Matrice en tant que Néo, et l’univers JW est l’une des nombreuses simulations mentionnées par l’architecte et The Merovingian. John Wick ressemble à Neo et l’univers John Wick a déjà Morpheo / Bowery King “, a-t-il conclu.

