La tour de Babel est maintenant prévue pour février

La dernière fois que nous avons entendu parler de la Tour de Babel, le jeu de société de construction de tours devait sortir vers Noël. Bien que cela ne se soit finalement pas produit, il semble que nous ayons une date de sortie finale. De nouvelles listes ont fait leur apparition sur les boutiques en ligne nord-américaines et européennes avec une date de sortie le 21 février.

Voici quelques informations sur la tour de Babel ainsi qu’une bande-annonce:

Qui, enfant, n’a pas aimé casser la tour soigneusement construite de son frère ou de sa sœur?

Tower of Babel est un jeu multijoueur de construction de tours basé sur la physique. Vous et vos amis devrez construire une tour ensemble. Mais méfiez-vous! Qui fait s’effondrer la tour perd la partie. Construisez avec prudence puis lancez des sorts magiques pour déjouer les mouvements de vos amis!

Facile à ramasser et amusant sans fin! Jouez avec vos amis ou avec votre famille dans 3 modes fous. Vous pouvez également jouer en ligne contre une autre équipe!

Avec les jeux d’alliance et les sorts magiques combinés, ce ne sera pas une aventure facile. Tower of Babel est un jeu qui cimente les amitiés et brise les tours… ou l’inverse!

La tour de Babel coûtera 9,99 $ sur le Switch eShop.

Source: Switch eShop

