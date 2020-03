La tournée mondiale Smash Bros. commence par des événements dans le monde entier

La communauté des joueurs de Smash Bros connue sous le nom de Tournée mondiale de Smash Bros. a annoncé sa première série d’événements, tant pour Ultimate en mêlée qui voyagera à travers le monde avec des prix allant jusqu’à 250 000 $ du suivant 13 mars.

Les tournois auront lieu en EÉtats-Unis, Mexique, Japon et Australie. Dans le cas du continent européen, Paris, Lyon et Stoke-on-Trentau Royaume-Uni, ce sont, apparemment les seuls rendez-vous confirmés à côté d’un autre événement en Europe dont la date et le lieu restent à déterminer, selon le calendrier de votre propre site Internet. Cependant, il est beaucoup plus complet sur la plate-forme smash.gg où davantage d’événements sont collectés en dehors de ces pays, comme le prochain Rock N ’Roll qui se tiendra à Murcie ce 21 mars prochain ou le Smashdown 2020: le Colombien Smash Ultimate National de Bogota, également le 21.

Présentation du Smash World Tour, une série de tournois pour Ultimate AND Melee!

– Plus de 25 événements communautaires à travers le monde

– Lot de 250 000 $ + prix combiné des championnats

Détails complets: https://t.co/2E7AKLDjjq

Activez votre événement ici: https://t.co/hKVB5wQmKN#SmashWorldTour pic.twitter.com/0aFI7y7xco

– Smash World Tour (@SmashWorldTour) 1 mars 2020

Il Smash World Tour c’est un tournoi international qui rassemble des concurrents du monde entier des deux Mêlée au Smash Bros.Ultimate. (ici notre analyse pour Nintendo Switch) Les joueurs obtiennent des points pour le classement général participer aux événements que la communauté organise à travers le monde entre mars et novembre de cette année. Ceux qui obtiennent le meilleur score à la fin de l’année feront partie du Top 31 des meilleurs joueurs de Smash Bros. qui se battront pour le titre dans le Championnats du monde Smash Bros Tour qui est célébré en décembre aux États-Unis. Le classement peut être consulté en temps réel sur la page de la ligue smash.gg où vous pouvez également trouver la liste des événements avec leurs dates et comment s’inscrire pour y participer.

