La traduction anglaise d’Ultimania aborde de façon confuse les changements futurs – HITC

Une traduction en anglais du livre Ultimania pour le remake de Final Fantasy VII comprend une suggestion confuse qu’il n’y aura pas de changements plus dramatiques.

Le dernier remake de Final Fantasy VII serait l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue, ce qui signifie que beaucoup d’anciens et de nouveaux fans ont revêtu les cheveux et la peau améliorés de Cloud. Alors que tout le monde anticipe les épisodes futurs et la partie 2 en cours de développement, une traduction en anglais du livre Ultimania qui accompagne le jeu contient une suggestion confuse qu’il n’y aura pas de changements plus drastiques dans le scénario original.

Il y avait des préoccupations concernant le remake de Final Fantasy VII avant son lancement grâce à sa participation uniquement à Midgar, mais Square Enix a tenté d’effacer toute anxiété en assurant aux fans que le premier épisode serait aussi gros qu’une entrée principale. En fin de compte, cela s’est avéré vrai, car il fallait entre 30 et 40 heures pour terminer, mais de nombreux changements notables ont ennuyé certains secteurs de la base de fans.

Bien que la plupart de ces changements massifs aient eu une fin de division (expliquée ici), le co-directeur Yoshinori Kitase aurait suggéré dans le livre Ultimania qu’il n’y aurait plus de changements dans le scénario original malgré les différences extrêmes de la première partie.

Modifications et différences de Final Fantasy 7 Remake

Il y a plusieurs changements et différences dans le remake de Final Fantasy VII.

La plupart – sinon la totalité – de ces changements et différences pour le remake de Final Fantasy VII viennent avec l’aimable autorisation de Whispers of Fate (alias les détraqueurs de Harry Potter).

Ces douleurs nouvellement introduites à l’arrière empêchent Cloud et ses amis de pouvoir changer leur destin en découvrant des informations vitales ou en sauvant un ami décédé dans l’original de 1997.

Cependant, à la fin du remake de Final Fantasy VII, Cloud et sa bande de terroristes finissent par vaincre ces détraqueurs et entrent dans leur propre chronologie alternative dans laquelle les personnages morts de l’original de 1997 et de Crisis Core restent en vie (ou du moins semblent l’être).

Pourtant, malgré ces changements qui suggéreraient que le remake devienne sa propre marchandise, Kitase a suggéré de manière confuse que le scénario original sera maintenu.

FF7R traduction anglaise du livre Ultimania

Il existe une traduction anglaise du livre Ultimania qui suggère que le remake de Final Fantasy VII ne changera pas radicalement l’histoire de l’original.

Cette traduction anglaise du livre Ultimania prête à confusion car le remake de Final Fantasy VII change intentionnellement beaucoup.

La traduction du co-directeur Yoshinori Kitase est une gracieuseté de l’utilisateur Twitter aitaikimochi et se présente comme suit:

«Nous ne changeons pas radicalement l’histoire et n’en faisons pas quelque chose de complètement différent de l’original. Même s’il s’agit d’un remake, veuillez supposer que l’histoire de FF7 continuera comme FF7 l’a toujours fait. “

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’utilisateur Twitter note spécifiquement que cette citation concerne ce qui va arriver dans les futurs épisodes, par opposition à ce qui s’est passé dans la première partie.

C’est naturellement déroutant, car la suggestion que l’histoire se poursuivra comme d’habitude soulève d’énormes questions sur la raison pour laquelle les Whispers of Fate ont été inclus. Non seulement cela, mais comment peut-il continuer comme d’habitude lorsque des personnages précédemment morts sont vivants?

Juste pour hasarder une supposition, il est possible que Kitase signifie qu’il y aura des changements mais que les joueurs continueront de visiter les mêmes endroits et rencontreront les mêmes personnages qui n’ont pas encore été accueillis comme Yuffie et Cid.

Cette logique suggérerait que les futurs épisodes suivront la même trajectoire de l’intrigue originale, mais qu’il y aura des changements significatifs ici et là en ce qui concerne le sort des personnages.

La suggestion ci-dessus est soutenue par Tetsuya Nomura qui a taquiné que les fans de la vieille école pensent seulement qu’ils savent ce qui va suivre.