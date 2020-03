La trilogie de l’armée des zombies est sur le point de basculer plus tard ce mois-ci

En décembre de l’année dernière, nous vous avons annoncé que Trilogie de l’armée des zombies ferait son chemin vers le commutateur. Nous avons maintenant une date ferme pour le lancement – le studio indépendant britannique Rebellion a annoncé que le culte Tireur d’élite les retombées seront disponibles sous forme numérique et au détail le 31 mars.

Voici quelques informations supplémentaires sur le jeu dans le communiqué de presse:

Voyagez en 1945 et tuez-vous lors de vos affrontements contre les hordes massives qui composent l’armée zombie nazie d’Hitler. Utilisez des fusils de sniper, des mitrailleuses et des fusils de chasse pour traverser les vagues de morts-vivants et affrontez le dictateur démon lui-même dans une incroyable bataille finale!

Zombie Army Trilogy est livré avec tout ce qui a déjà été publié sur les consoles. Survivez à 3 campagnes d’histoire intenses et affrontez le mode Horde, tous disponibles en mode solo ou en coopération avec ou sans abonnement pour un maximum de 4 joueurs.

Sur Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy propose de toutes nouvelles fonctionnalités, notamment la coopération sans fil locale, les commandes de mouvement, le contrôleur Pro et la prise en charge HD Rumble. Zombie Army Trilogy prend également en charge le nouveau système d’invitation d’amis de Nintendo Switch.

La série Zombie Army s’est vendue à plus de 4 millions d’exemplaires dans le monde.

Notre site soeur Push Square a passé en revue la trilogie il y a quelque temps sur PS4, en disant:

Zombie Army Trilogy est un jeu de tir coopératif agréable qui est très amusant lorsqu’il est joué avec d’autres. Malheureusement, il s’essouffle trop rapidement, vous donnant une forte dose de déjà-vu une fois que vous réalisez que vous jouez des rencontres très similaires, avec seulement le contexte changeant. En conséquence, vous en aurez assez de tirer des zombies dans la caboche bien avant d’atteindre la fin de sa campagne, et même si vous vous souviendrez avec émotion des premières heures que vous avez passées avec ce titre, vous vous demanderez si ça valait vraiment la peine de le ramener d’entre les morts …

