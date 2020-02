La troisième et dernière fonctionnalité de Capcom pour Devil May Cry 3 sur le commutateur est la coopération locale de Bloody Palace

Dans la perspective de la sortie de Devil May Cry 3 édition spéciale sur la Nintendo Switch, le producteur du jeu, Matt Walker, a partagé des vidéos sur les toutes nouvelles fonctionnalités supplémentaires dans cette dernière version.

À la suite des vidéos sur le changement de style et d’armes, Walker a maintenant révélé que les joueurs pourront faire équipe avec un partenaire coopératif local dans le mode de survie du jeu, Bloody Palace. Ce mode vous permettra de prendre le contrôle de Dante ou de son frère jumeau Vergil, et vous pourrez jouer avec Joy-Con ou un contrôleur Pro.

Le moment est venu… pour la révélation du dernier ajout à #DevilMayCry 3 Special Edition pour #NintendoSwitch! Voici à nouveau le producteur Matt Walker (@retrootoko) avec les nouvelles: pic.twitter.com/Qj16uVW1oO— Devil May Cry (@DevilMayCry) 13 février 2020

Comme indiqué dans la vidéo ci-dessus, vous pourrez y accéder après avoir joué à travers la mission d’introduction dans le jeu et vous pouvez même sélectionner différentes données de sauvegarde et configurations de contrôleur. Walker a également parlé de la façon dont il a vu les fans spéculer sur le Master Sword de LA légende de Zelda la série étant ajoutée au jeu, et bien qu’il pensait que c’était une excellente idée, il a dit, malheureusement, il n’y avait aucune chance que cela se produise.

Devil May Cry 3 Special Edition sera lancé sur Nintendo Switch le 20 février et vous pouvez le pré-acheter sur le Switch eShop dès maintenant. Allez-vous ajouter celui-ci à votre collection? Dites-nous ci-dessous.

