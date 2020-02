La troisième grande nouvelle de PlatinumGames est un nouveau studio à Tokyo

2020 s’annonce comme une grande année pour le studio japonais PlatinumGames. La société a déjà financé avec succès un remasterisation de The Wonderful 101, et a annoncé hier Projet G.G., une nouvelle IP qu’elle entend publier elle-même. Ce fut la première des quatre nouvelles que l’entreprise distribue goutte à goutte à ses fans.

Nous avons maintenant la troisième nouvelle: PlatinumGames ouvre un nouveau bureau à Toyko pour travailler aux côtés de son siège actuel d’Osaka. Dans un article de blog sur le site de l’entreprise, le président et chef de la direction, Kenichi Sato, décrit les raisons du nouveau bureau et la mission de PlatinumGames pour les années à venir.

Sato déclare que le studio est “fier d’être considéré dans le monde entier comme l’un des principaux développeurs de jeux japonais, par les joueurs et les autres créateurs”, et qu’il est “toujours humilié lorsque je visite des studios de jeux à l’étranger et nos pairs me disent ils sont fans de PlatinumGames. “

Sato ajoute que faire de la “propriété intellectuelle qui est entièrement la nôtre” est l’objectif de l’entreprise maintenant, ce qui laisse entendre que nous verrons moins de collaboration avec les goûts de Nintendo et Sega à l’avenir. Il explique que la nouvelle “alliance de capitaux avec Tencent” a joué un grand rôle dans la réalisation de cet objectif. Sato explique également que “chez PlatinumGames, tout le monde est un créateur” et que “chaque employé de PlatinumGames a intérêt à créer des jeux de haute qualité dans un environnement confortable et efficace.”

Cela conduit à la création de “The Platinum 8”, une série de huit principes partagés par toute l’entreprise. “Le Platinum 8 guide l’ensemble de notre personnel face aux défis de notre travail quotidien”, ajoute Sato. “En travaillant ensemble selon ces principes, je pense que nous pouvons surmonter tous les obstacles et devenir véritablement le studio numéro un au monde pour la satisfaction des joueurs.”

Avec deux studios, plus de personnel et une injection de capital de son partenariat avec Tencent, PlatinumGames pourrait devenir l’un des principaux acteurs de l’industrie du jeu au cours des prochaines années – en supposant que ses jeux puissent trouver le succès commercial constant qui leur a parfois échappé.

Aussi bien que Bayonetta 3 et Project G.G., PlatinumGames travaille également sur La chute de Babylone pour la PS4.

