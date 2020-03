La troisième saison de Castlevania est une brûlure lente violente

Image: Netflix

À la fin de sa deuxième saison, l’émission Castlevania de Netflix semblait avoir atteint son apogée. Dracula a été vaincu et l’histoire – largement basée sur Castlevania III: Dracula’s Curse de NES – était terminée. La saison trois aurait pu aller dans beaucoup de directions. Il finit par se concentrer sur les personnages que les téléspectateurs ont appris à connaître et à aimer. L’intrigue brute ressemble souvent plus à une série de mouvements d’échecs pour mettre en place les bonnes pièces pour la saison quatre, mais elle est imprégnée d’un rythme plus lent et d’une plus grande concentration sur les personnages qui créent des arcs d’histoire propres (et souvent tragiques).

Trevor et Sypha forment le véritable cœur de l’émission à ce stade. Le duo de chasseurs de monstres et de magiciens sont des partenaires de voyage et des amoureux. Errant dans la campagne après la défaite de Dracula, ils se retrouvent impliqués dans un complot sectaire dans un petit village. Leur histoire progresse à un rythme délibéré au cours des dix épisodes de la saison, mais elle ne se sent jamais sinueuse grâce au rapport clair que Trevor et Sypha partagent. Richard Armitage, qui exprime Trevor, imprègne le personnage de sa lassitude mondiale, mais il est également tempéré par plus d’optimisme. Cet optimisme est mis à rude épreuve à mesure que l’histoire se dirige vers une conclusion remplie de démons, et tout au long de cela, Trevor se développe en un héros beaucoup plus intéressant et agréable. La vraie star, cependant, est Alejandra Reynoso en tant que Belnades. Forte du frisson de l’aventure et enfin d’explorer le monde selon ses propres termes, Sypha mène une vie sanglante mais excitante. Son zèle et son enthousiasme colorent chaque instant où elle est à l’écran, y compris les moments étonnants où elle utilise ses pouvoirs magiques pour découper des monstres en petits morceaux.

Castlevania est finalement un spectacle sombre, animé par le dialogue bleu de l’écrivain Warren Ellis et le scepticisme excitant. La chaleur et le confort de Trevor et Sypha sont aspirés à sec face à un complot impliquant des meurtres, des portails infernaux et des agendas croisés. Ils trouvent un allié dans le magicien stupide Saint Germain, dont le cheminement à travers l’histoire permet une intrigue et une résolution de casse-tête savante qui complimente l’approche plus active du duo. Malgré une distribution centrale brillante de personnages, il s’agit d’une série sur la perte. Germain cherche un compagnon perdu dans des domaines au-delà du monde connu et fera tout pour le retrouver. Le bonheur retrouvé de Trevor et Sypha est sacrifié sur l’autel de l’héroïsme. La saison deux s’est terminée avec le fils de Dracula, Alucard, pleurant après avoir tué son père. La saison trois se termine avec Trevor et Sypha déçus. Sans entrer dans les détails, la vie de chasseur de démons n’est pas toujours une affaire de chansons de tavernes.

Cela vaut également pour les autres personnages. Alucard parcourt les ruines du château de Dracula, sentant lentement le poids de l’isolement et de la solitude jusqu’à ce qu’il soit découvert par une paire de chasseurs de vampires. Alucard prend les deux sous son aile, et leur histoire autonome complète l’un des généraux vampires décevants de la saison deux. Les étudiants d’Alucard s’étaient déjà échappés après avoir siégé au tribunal général du Japon, et des flashbacks sur leur emprisonnement ont donné vie à un méchant auparavant plat. Ce n’est pas l’arc de l’histoire le plus propulsif et n’intersecte pas l’intrigue plus grande, mais un virage sombre qui s’y produit fournit une leçon pour Alucard.

La saison 3 porte également sur la croissance. Les héros ont gagné mais le monde n’est pas débarrassé des ténèbres. Cette obscurité se trouve encore dans le cœur des vampires et des humains. Le combat ultime d’Alucard est d’éviter de suivre le chemin de son père. Bien que j’ai parfois trouvé son histoire floue, elle était toujours liée à ces thèmes plus vastes. Il aurait été facile pour cette saison de laisser Alucard complètement ou de trouver un moyen pour qu’il se remette en action plus tôt. Au lieu de cela, Castlevania a la confiance de passer une saison à développer encore plus son personnage. Les saisons précédentes se sont déplacées plus rapidement mais ont souvent laissé ces moments au bord du chemin. La saison trois est meilleure pour explorer la vie intérieure du personnage autant que ses grandes batailles.

Deux des personnages les plus intéressants ne sont même pas le trio original tuant Dracula. Devil Forgemasters Hector et Issac, autrefois fidèles à Dracula, se retrouvent également testés. Hector reste dans les griffes du mégalomane vampirique Carmilla. Entraîné dans sa forteresse éloignée, il est maltraité et manipulé par Carmilla et ses sœurs vampires. La dégradation continue d’Hector peut parfois sembler un peu exagérée – la série prend parfois une allure presque perverse dans sa torture – mais elle fournit l’une des plus grandes tragédies en cours de la série. De même, cela donne au spectacle une chance de compléter un cadre de méchants.

Une plainte souvent soulevée contre la saison deux était que le tribunal de Dracula se sentait inexploré. Dans la saison trois, Carmilla et ses sœurs reçoivent plus d’attention et même un peu d’humanité. Cela se heurte à l’humiliation continue d’Hector, mais Castlevania joue un jeu lent. La manipulation et les mauvais traitements d’Hector, qui sont tous faits pour le forcer à créer une armée de monstres pour Carmlia, ouvrent la voie à ce qui sera une plus grande menace la saison suivante. Il fait sombre, mais si l’histoire suit les jeux de quelque façon que ce soit, Hector pourrait enfin avoir le temps de se forger un avenir meilleur pour lui-même et pour le monde.

Son homologue Issac espère poursuivre la mission de Dracula de purger le monde de l’humanité, mais il trouve sa condamnation maintes et maintes fois remise en question. De la petite gentillesse des étrangers aux personnes qu’il enregistre par inadvertance dans sa quête pour trouver et vraisemblablement tuer Hector, Issac est tiré entre sa loyauté envers Dracula et son sentiment croissant qu’il pourrait y avoir une autre voie. Sa quête est la plus violente de tous les personnages, grâce à son commandement sur les démons, mais il y a un sentiment de lutte.

Cela témoigne de l’écriture de Castlevania que je suis tellement intéressé par ses personnages et leurs tragédies individuelles, mais la confiance de l’histoire est égalée par son animation. Il y avait déjà des combats remarquables lors de la première saison, mais c’est encore mieux ici. Étonnamment, l’un de mes moments préférés n’a pas impliqué la magie ou les monstres. Ce fut un passage à tabac rapide mais brutal dans une ruelle. Il y a un sentiment de poids dans chaque mouvement, et bien que la violence ne soit jamais aussi percutante que ses pairs de Netflix comme Devilman Crybaby, elle est toujours captivante.

Castlevania ne fonctionne pas toujours. Le dialogue d’Ellis se sent parfois forcé, et quelques rebondissements et inversions existent pour à peine plus que des sensations fortes. En ce sens, pour tous ses arcs de caractère intéressants, Castlevania conserve une négligence de grindhouse en son cœur. Pourtant, il est élevé par les performances de ses acteurs et le travail talentueux de ses animateurs. La saison trois serpente parfois en déplaçant ses pièces autour du plateau, mais l’accent mis sur les personnages est largement payant. Je suis investi et je me soucie de ces personnages bien plus que je ne le pensais. Et alors que leurs voyages cette saison sont difficiles et brisent les vues idéalistes qu’ils détenaient encore, la scène est maintenant prête pour un autre point culminant bouleversant.

.