La valeur de l’action Take-Two chute après le départ du vice-président de Rockstar

Hier, nous avons appris que Dan Houser, co-fondateur et vice-président de Rockstar Games, quitterait l’entreprise très bientôt. Cela a non seulement affecté les opérations en son sein, mais les effets ont également été ressentis dans Take-Two, la société à laquelle appartient l’étude.

Selon GameSpot, Take-Two, la société dont Rockstar est une filiale, a fermé ses portes aujourd’hui, mercredi, avec une valeur de ses actions de 120,76 USD, un peu moins si on la compare à la valeur de la veille, de 126,93 USD, avant que Dan Houser n’annonce son départ de l’entreprise. Comme vous pouvez le constater, c’est une diminution qui peut à première vue sembler faible (environ 5%), mais en termes financiers elle est quelque peu considérable, compte tenu du fait que le changement s’est produit en marge d’une journée.

De plus, cela nous montre la spéculation qui a également été générée dans l’environnement des investisseurs après l’annonce de Dan Houser, car jusqu’à présent les détails de ce jeu ne sont pas connus, au-delà desquels l’écrivain avait également fait une pause depuis 2019 En fait, tout cela a été appris grâce à un document, mais ni l’entreprise ni Dan Houser n’en ont parlé.

Cependant, Rockstar Games devrait donner très prochainement plus d’informations sur le sujet, car, selon GameSpot, sa prochaine réunion financière aura lieu le 6 février. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous de la situation Rockstar? Pensez-vous que cette anomalie sera résolue dans les prochains jours? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous avons récemment appris une rumeur selon laquelle Take-Two pressait Rockstar Games de lancer des jeux à un rythme plus rapide. L’année dernière, un ancien membre est revenu au studio après avoir quitté The Initiative, développeur de Xbox Game Studios. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité de Rockstar, nous vous invitons à cette page.

