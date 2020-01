La vengeance de Scorpion est un nouveau film d’animation 2020

Eh bien, voici une autre balle courbe pour vous. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est un nouveau film d’animation issu de Warner Bros. Animation, et il “fera ses débuts au premier semestre 2020” selon The Hollywood Reporter. Le film d’animation comprendra les voix de Joel McHale de Community en tant que Johnny Cage et Jennifer Carpenter de Dexter en tant que Sonya Blade. Il est dirigé par Ethan Spaulding, qui était responsable de Batman: Assault on Arkham et Justice League: Throne of Atlantis, et le script vient de Jeremy Adams, qui a travaillé sur Supernatural et Teen Titans Go! vs Teen Titans.

Pour compléter le casting, il y a des gens dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. Jordan Rodrigues est Liu Kang, Patrick Seitz est Scorpion et Hanzo Hasashi, Steve Blum est Sub-Zero, Artt Butler est Shang Tsung, Darin De Paul est Quan Chi, Robin Atkin Downes est Kano, David B. Mitchell est Raiden, Ike Amadi est Jax Briggs, Kevin Michael Richardson est Goro, Gray Griffin est Kitana et Satoshi Hasashi, et Fred Tatasciore est, euh, “Demon Torturer”.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge ne doit pas être confondu avec le film d’action en direct Mortal Kombat en développement pour une sortie en janvier 2021. Donc, avec ces deux films et le succès continu de Mortal Kombat 11, il semble que les fans de franchise aient beaucoup à hâte de.

