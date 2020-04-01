La vente de Pâques démarre sur le PlayStation Store!

Comme nous vous les avons envoyées hier, les offres de Pâques ont atteint le PlayStation Store. Les accords de mars n’étaient pas aussi importants que beaucoup d’entre nous l’avaient prévu, et Sony était sûrement conscient de notre déception. Heureusement, les rabais d’avril sont là et apportent un nombre impressionnant de titres à prix réduit. Apprenez à les connaître tous ici.
Jeu
Remise
LE CONTE D’UN PÊCHEUR
40%
UN CONTE DE PESTE: L’INNOCENCE
60%
UNE SORTIE
50%
ÉDITION STANDARD HYMNE
70%
ANTHÈME: LÉGION DE L’ÉDITION DAWN
70%
AO INTERNATIONAL TENNIS
40%
AO TENNIS 2
40%
ARIZONA SUNSHINE
75%
ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED
60%
ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: DRAPEAU NOIR, UNITÉ, SYNDICAT
67%
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION
75%
BATMAN: COLLECTION ARKHAM
70%
BIOSHOCK: LA COLLECTION
80%
ÉDITION SPÉCIALE BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE
33%
BORDERLANDS 3
50%
BORDERLANDS: ÉDITION JEU DE L’ANNÉE
67%
BORDERLANDS: LA COLLECTION HANDSOME
75%
BULLY
40%
CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
67%
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION
20%
CITADEL: FORGÉ DE FEU
50%
CODE VEIN
40%
CODE VEIN DELUXE EDITION
40%
ÉDITION DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE DELUXE
40%
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
40%
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION
40%
CRÉÉ: RISE TO GLORY
70%
DARK SOULS III
75%
JOURS GONE
50%
ÉDITION DE LUXE DAYS GONE DIGITAL
50%
DAYZ
40%
DEAD BY DAYLIGHT: ÉDITION SPÉCIALE
50%
DEAD RISING 2
75%
ÉCHEC DE LA MORT
50%
ÉDITION DE LUXE NUMÉRIQUE ÉCHOUANT
50%
LE DIABLE PEUT CRIER 5 (AVEC DES ORBES ROUGES)
51%
DIABLE III: COLLECTION ÉTERNELLE
67%
DOOM
60%
DOOM (1993)
40%
DOOM 3
30%
DOOM II (CLASSIQUE)
40%
DRAGON BALL FIGHTERZ
75%
DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION
75%
DRAGON BALL XENOVERSE 2
85%
DRAGON BALL Z: KAKAROT
33%
DRAGON BALL Z: KAKAROT DELUXE EDITION
33%
DRAGON BALL Z: KAKAROT ULTIMATE EDITION
33%
DONJONS 3
83%
EA SPORTS FIFA 20
60%
EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION
60%
EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION
60%
EA SPORTS UFC 3
30%
VOL AIGLE
70%
EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION
65%
EFOOTBALL PES 2020 ÉDITION STANDARD
67%
FALLOUT 4: ÉDITION JEU DE L’ANNÉE
60%
FAR CRY NEW DAWN
60%
FAR CRY PRIMAL – ÉDITION NUMÉRIQUE APEX
70%
ÉDITION COMPLÈTE EN LIGNE FINAL FANTASY XIV
40%
DIEU MANGEUR 3
60%
DIEU DE GUERRE
25%
DIEU DE GUERRE ÉDITION DE LUXE NUMÉRIQUE
34%
DIEU DE LA GUERRE III REMASTERÉ
25%
GRAN TURISMO SPEC II
25%
GRAND ÂGES: MÉDIÉVAL
90%
GRAND THEFT AUTO V: ÉDITION EN LIGNE PREMIUM
50%
GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
33%
GRAND THEFT AUTO: LA TRILOGIE
50%
GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
40%
GRAND THEFT AUTO III
40%
GREEDFALL
50%
HASBRO FAMILY FUN PACK SUPER EDITION
75%
COLLECTION AMÉLIORÉE HITMAN HD
70%
SIMULATEUR DE TRAVAIL
35%
VOYAGE SUR LA PLANÈTE SAVAGE
40%
FORCE DE SAUT
65%
JUMP FORCE – ÉDITION DELUXE
65%
JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION
65%
JUSTE CAUSE 4 – ÉDITION COMPLÈTE
70%
JUSTE CAUSE 4: RECHARGÉ
65%
JUST DANCE 2020
50%
FORFAIT TOUT-EN-UN KINGDOM HEARTS
70%
KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX
60%
KINGDOM HEARTS III
70%
LA. JE N’IRAI PAS
50%
COUCHES DE PEUR 2
50%
LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION
50%
COLLECTION LEGO HARRY POTTER
70%
LEGO JURASSIC WORLD
70%
LEGO STAR WARS: LA FORCE S’ÉVEILLE
60%
LEGO STAR WARS: LA FORCE RÉVEILLE L’ÉDITION DE LUXE
60%
MAFIA III
75%
MANHUNT
40%
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – ÉDITION DELUXE
70%
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – ÉDITION STANDARD
75%
MAX PAYNE
40%
METAL GEAR SOLID V: L’EXPÉRIENCE DÉFINITIVE
70%
METAL GEAR SOLID V: LA DOULEUR FANTÔME
80%
MOYEN-TERRE: OMBRE DE LA GUERRE
60%
MOYEN-TERRE: ÉDITION DÉFINITIVE OMBRE DE GUERRE
60%
PACK FUN MONOPOLY FAMILY
70%
MONOPOLY PLUS
70%
MONSTER ENERGY SUPERCROSS – LE JEU VIDÉO OFFICIEL 3
30%
MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3 – ÉDITION SPÉCIALE
30%
MORTAL KOMBAT 11
60%
MORTAL KOMBAT 11 PE + INJUSTICE 2 LE – PREMIER COMBATTANT
70%
MORTAL KOMBAT 11 PREMIUM EDITION
60%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM Legacy
75%
NARUTO SHIPPUDEN: TRILOGIE ULTIME NINJA STORM
50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIME NINJA STORM 4 ROUTE VERS BORUTO
75%
NARUTO À BORUTO: SHINOBI STRIKER
85%
NARUTO À BORUTO: ÉDITION DELUXE SHINOBI STRIKER DELUXE
77%
NBA 2K PLAYGROUNDS 2
75%
NBA 2K20
67%
NBA 2K20 DIGITAL DELUXE
67%
NBA 2K20 LEGEND EDITION
67%
BESOIN DE CHALEUR RAPIDE
50%
BESOIN DE SPEED HEAT DELUXE EDITION
50%
NHL 20
60%
NHL 20 DELUXE EDITION
60%
NHL 20 ULTIMATE EDITION
60%
NI NO KUNI II: ROYAUME RÉVENANT – ÉDITION DELUXE
66%
NO MAN’S SKY
55%
PACK CHAMPIONS PALADINS
35%
PLANTES VS. ZOMBIES: BATAILLE POUR NEIGHBORVILLE
50%
POWER RANGERS: BATAILLE POUR LA GRILLE
40%
POWER RANGERS: BATAILLE POUR LA GRILLE – ÉDITION COLLECTOR
40%
PRISON BOSS VR
35%
VOITURES DE PROJET 2
85%
PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION
85%
ENSEMBLE BIOHAZARD PROTOTYPE
75%
PROTOTYPE 2
80%
EMPIRE FERROVIAIRE
70%
DONNÉES BRUTES
70%
RED DEAD REDEMPTION 2: ÉDITION ULTIME
60%
RED DEAD REVOLVER
40%
RICK AND MORTY: RICK-ALITY VIRTUELLE
60%
RIDE 3
70%
LIGUE DE ROCKET
50%
RUGBY 20
40%
OMBRE DE L’ÉDITION DÉFINITIVE TOMB RAIDER
67%
CIVILISATION DE SID MEIER VI
35%
SOULCALIBUR VI
75%
SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION
70%
STAR WARS JEDI: ORDRE ABATTU
40%
STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION
40%
SOUDD STRIKE 4
67%
SUDDEN STRIKE 4: COLLECTION COMPLÈTE
74%
SUPER BOMBERMAN R
75%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
75%
CONTES DE VESPERIA: ÉDITION DÉFINITIVE
60%
TEKKEN 7
80%
TEKKEN 7 – ÉDITION ULTIME
75%
TOUR DU MONDE DE TENNIS
80%
TOUR DU MONDE DE TENNIS – ÉDITION LÉGENDES
73%
TOUR DU MONDE DE TENNIS: ÉDITION ROLAND-GARROS
60%
TERRARIA: ÉDITION PS4
70%
EFFET TETRIS
50%
L’ÉQUIPAGE 2
70%
L’ÉDITION DELUXE CREW 2
70%
L’ÉDITION GOLD CREW 2
70%
L’ANTHOLOGIE DES IMAGES NOIRES: L’HOMME MÉDIAN
50%
THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR (2019)
67%
THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR UPGRADE
67%
THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR COLLECTOR’S EDITION (2019)
67%
THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
65%
LE GOLF CLUB 2
90%
LE DERNIER DES ÉTATS-UNIS REMASTRÉ
25%
LE JEU VIDÉO LE FILM LEGO 2
60%
LES MONDES EXTÉRIEURS
33%
THE SURGE 2
50%
LES GUERRIERS
40%
THE WITCHER 3: WILD HUNT – ÉDITION COMPLÈTE
70%
TOKYO GHOUL: RE [CALL TO EXIST]
50%
TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT ULTIMATE EDITION
67%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION
70%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS EDITION OR 2 AN
60%
ESSAIS EN HAUSSE
70%
ÉPREUVES EN ÉDITION D’OR
70%
TRINE 4: LE PRINCE NIGHTMARE
50%
TRIVIAL PURSUIT LIVE!
60%
TROVER SAUVE L’UNIVERS
30%
HÔPITAL À DEUX POINTS
25%
UNCHARTED: LE PERDU HÉRITAGE
25%
UN
50%
JUSQU’À L’AUBE
50%
SIMULATEUR DE VACANCES
20%
VAMPYR
75%
WARHAMMER CHAOSBANE
60%
WARHAMMER: VERMINTIDE 2
50%
WARHAMMER: VERMINTIDE 2 – ULTIMATE EDITION BUND…
55%
WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION
75%
CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES FIA WRC 8
40%
WRECKFEST
30%
WRECKFEST DELUXE EDITION
35%
WWE 2K20
67%
YAKUZA 6: LA CHANSON DE LA VIE
25%
Source: PS Blog.