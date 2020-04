La vente de printemps de PSN vous permet de faire le plein de titres PS4, si vous avez l’espace disque dur

Par Elizabeth Henges,

Mercredi 1 avril 2020 21:39 GMT

Besoin de quelque chose de nouveau pour jouer ce mois-ci? Les soldes de printemps de PSN proposent toutes sortes de titres PS4… il vous suffit de disposer de l’espace disque dur pour les télécharger.

La vente de printemps PSN est en direct aux États-Unis et au Royaume-Uni, et il existe de très bons titres que vous pouvez acheter à bon marché. Certaines des vedettes sont Metal Gear Solid V: Definitive Experience pour 5,99 $ (qui n’est malheureusement pas disponible au Royaume-Uni), Two Point Hospital pour 29,99 $ / 27,99 £ et Final Fantasy XIV Complete Edition pour 35,99 $ / 37,49 £. Ce n’est que la pointe de l’iceberg, avec plus de 400 articles à passer au crible avec cette énorme vente.

Comme vous pouvez le voir, les jeux proposés varient en fonction de la région dans laquelle vous magasinez. Mais, vous pouvez créer un compte dans une autre région et récupérer une carte-cadeau (comme la carte PSN de 20 £ d’Amazon UK) s’il y a quelque chose vraiment, vraiment envie que ce ne soit pas en vente. C’est presque toujours le même jeu de toute façon!

Assurez-vous simplement de libérer de l’espace sur le disque dur si vous souhaitez jouer immédiatement à l’un de ces titres … ou prenez un disque dur externe comme le disque dur externe portable WD 2TB Elements pour 64,99 $ chez Amazon US pour résoudre vos problèmes de stockage.

