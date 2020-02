La vente Essential Picks de PSN vous permet de remporter des titres PS4 à prix réduit

Par Elizabeth Henges,

Mercredi 19 février 2020 21:56 GMT

Février est un mois lent pour les sorties de jeux vidéo, alors quel meilleur moment que maintenant pour rattraper les versions plus anciennes? La vente Essential Picks de PSN vous permet de saisir certains des grands succès PS4 à un bon prix!

La vente Essential Picks est désormais en ligne sur le PlayStation Store américain et le PlayStation Store Royaume-Uni, et les propriétaires de PS4 peuvent désormais obtenir un tas de jeux acclamés par la critique pour une remise décente. Désolé les propriétaires de Vita – il n’y a pas de vente pour l’ordinateur de poche cette fois! Les titres sont généralement les mêmes dans les magasins américains et britanniques, donc pas besoin de jouer avec différents comptes régionaux pour les meilleures offres.

Cette vente propose également une grande variété de jeux, d’énormes succès comme The Witcher 3, des versions récentes comme Star Wars Jedi: Fallen Order et même des titres VR comme Until Dawn: Rush of Blood. Cette vente se poursuivra jusqu’au 4 mars, vous donnant deux semaines complètes pour obtenir des fonds PSN et profiter des ventes.

Vous pouvez consulter la liste complète sur les sites Web du PSN (US / UK), mais voici quelques points forts de la vente:

Cependant, avec tous ces jeux numériques, vous aurez besoin de plus d’espace pour les télécharger! 1 To n’est pas suffisant de nos jours. À peu près n’importe quel disque dur externe fonctionne avec la PS4, alors pourquoi ne pas acheter le disque dur externe portable Seagate 2 To pour 59,99 $ chez Amazon US? Vous pouvez également obtenir le disque dur externe portable Seagate 2TB Black Expansion pour 55,49 £ sur Amazon UK.

