La vente massive d’eshop du printemps de Nintendo Switch est là – Voir les meilleures offres

Bien que le Switch Eshop ait toujours des jeux en vente, il est rare de voir une énorme collection de jeux Switch remarquables à prix réduit en même temps. Heureusement pour les joueurs de Switch, le moment est venu: la vente Eshop du printemps 2020 est arrivée, avec plus de 700 jeux Switch actuellement en vente. Un certain nombre d’éditeurs se lancent dans l’action, y compris Devolver Digital, Blizzard et NIS America, et il existe de véritables joyaux qui méritent d’être accrochés lorsqu’ils sont en vente.

La vente de l’éditeur Devolver comprend des réductions sur certains jeux fantastiques comme Ape Out (7,49 $), un beat-em up descendant où vous contrôlez un gorille essayant d’échapper à un labyrinthe, et Hotline Miami Collection (12,49 $), un jeu de tir descendant où votre personnage est informé par de mystérieux messages du répondeur pour traquer et tuer la mafia russe locale. Vous trouverez également de bonnes affaires sur le magnifique jeu de plateforme Gris, qui est en vente pour 8,49 $, et un shoot’em up avec une banane parlante, My Friend Pedro, en vente pour 14 $.

Diablo III: Eternal Collection est tombé à 30 $ (au lieu de 60 $) dans le cadre de la vente de printemps. Le RPG hack-and-slash permet à la fois le multijoueur local et en ligne, et c’est un jeu parfait pour sauter pendant que nous sommes tous à distance sociale. Pour une expérience similaire, Torchlight II est en vente pour seulement 14 $, contre 20 $.

La vente des jeux WB apporte des offres sur Mortal Kombat 11, qui est réduit à 24 $, ainsi que plusieurs de ses jeux Lego, comme Lego Marvel Super Heroes 2, Lego The Incredibles et Lego Harry Potter Collection. Les jeux Lego sont parfaits pour les coopératives locales et faciles d’accès, ils sont donc de bonnes options si vous cherchez quelque chose de familial pour jouer avec les autres pendant que vous êtes coincé à l’intérieur.

La vente de l’éditeur NIS America offre une belle remise sur Yomawari: The Long Night Collection, qui regroupe Yomawari: Night Alone et Yomawari: Midnight Shadows pour 20 $ (au lieu de 40 $). Ces fantastiques jeux d’horreur de survie se déroulent dans une ville japonaise endormie la nuit, qui est hantée par divers esprits inquiétants, ou yokai. Dans Night Alone, vous incarnez une jeune fille à la recherche de sa sœur aînée; dans Midnight Shadows, vous basculez entre deux amis qui se sont séparés. L’aventure descendante est incroyablement effrayante et implique de résoudre des casse-tête légers pour naviguer dans certaines zones.

Will: A Wonderful World est un autre joyau caché de cette vente, qui se vend 9 $ au lieu de ses 15 $ habituels. Ce jeu de puzzle inspiré d’un roman visuel tourne autour d’une fille nommée Mythe, qui se réveille dans une pièce vide avec un chien parlant nommé Will et apprend que les deux sont des dieux qui contrôlent le destin humain. En tant que Mythe, vous lirez des lettres d’humains détaillant des événements qui se sont mal passés dans leur vie, et vous devez réorganiser des sections de leurs lettres pour créer une fin différente. Bien sûr, les changements apportés à la vie d’un humain peuvent affecter les résultats dans la chronologie d’un autre personnage; tout le temps, vous apprenez lentement la vérité sur qui sont vraiment le mythe et la volonté. Will: A Wonderful World est un choix fantastique pour les fans de jeux narratifs, en particulier à ce prix.

Il y a tellement d’autres grands jeux en vente en ce moment, selon ce que vous avez envie. De What Remains of Edith Finch et Night in the Woods à Shovel Knight: Treasure Trove and Bloodstained: Ritual of the Night, il existe de nombreuses offres qui valent la peine d’être utilisées en ce moment si vous cherchez quelque chose de nouveau à jouer. Vous pouvez consulter plus de nos choix parmi la vente ci-dessous et voir toute l’offre d’offres dans le Nintendo Eshop.

Meilleures offres Nintendo Switch Eshop

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Diablo 3 est parfait pour le commutateur