La version 4.7.0 est maintenant disponible

Nintendo propose plusieurs titres sur les appareils mobiles, dont l’un des plus populaires est Héros de Fire Emblem. Ainsi, comme tout autre jeu disponible sur cette plateforme, celui-ci est mis à jour régulièrement pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, et donc le jeu est désormais disponible nouvelle version 4.7.0, qui est livré avec quelques changements et améliorations que nous détaillons dans les lignes suivantes afin que vous ne manquiez aucune de ces nouveautés.

Fire Emblem Heroes a déjà atteint la nouvelle version 4.7.0

Annonces :

La fonction de déploiement automatique a été implémentée dans les attaques éthérées:À partir de la saison commençant le 07-07-2020 07:00 (UTC), la fonction de déploiement automatique sera disponible dans Ethereal Assaults.

Cette fonctionnalité vous permet de déployer un bataillon d’assaut. Cependant, au lieu d’attaquer manuellement le bataillon défensif d’un autre joueur, votre bataillon d’assaut affrontera automatiquement un bataillon généré par le moteur de jeu. La fonction de dépliage automatique peut être utilisée trois fois par saison. Pour ce faire, sélectionnez l’option correspondante sur l’écran Ethereal Assaults. Ce processus consomme à la fois de l’éther et de l’attaque manuellement et ne se terminera pas avant 20 heures. Une fois le bataillon d’assaut revenu, appuyez sur le bouton « Résultats » pour voir une rediffusion de la bataille. Si votre bataillon d’assaut gagne, vous gagnerez 75% de l’altitude normale, ainsi qu’une récompense quotidienne (si vous vous qualifiez). De plus, vous avez à votre disposition une option qui vous permet d’utiliser deux fois plus d’éther et de doubler l’altitude gagnée. Les bonus d’altitude des héros mythiques, des bénédictions et des héros de saison s’appliquent également. Enfin, si vous activez l’option «Notif. Castle: Auto Deployment », vous serez averti lorsque votre bataillon d’assaut reviendra!

Les manuels de combat à durée limitée disponibles ont été mis à jour:Après la sortie de la version 4.7.0, vous pourrez obtenir 6 codex divins éphémères dans certains événements et les échanger contre une nouvelle sélection de manuels de combat pour une durée limitée grâce à la fonction de collecte

De nouvelles compétences d’armes et des armes à affiner sont désormais disponibles:Les armes suivantes peuvent être améliorées dans la raffinerie d’armes une fois obtenues: Lance noire: Peut apprendre cette compétence: Berkut, Haughty Prince Hache cramoisie: Peut apprendre cette compétence: Sheena, Princess of Dark Breath: Peut apprendre cette compétence: Corrin, Fille de L’arme suivante peut être améliorée ou des effets spéciaux peuvent être obtenus grâce aux médailles du Colisée et de la rosée divine: Honneur de Zofia: vous pouvez apprendre cette compétence: Celica, âme soumise

Ethereal Raids et Ethereal Paradise ont été mis à jour:Le niveau maximum de certaines structures a été augmenté, comme la salle tactique (A et D), qui peut aller jusqu’au niveau 7. Le paradis éthéré a été mis à jour et 3 nouvelles chansons ont été ajoutées à l’auditorium: «Dew and Patty», by Fire Emblème: Généalogie de la guerre sainte; Rencuentro, de Fire Emblem: The Sacred Stones; et « Si la nuit tombe, Frederick! », de Fire Emblem: Awakening

L’attaque de Mjölnir a été mise à jourLe niveau maximum de certains artefacts a été augmenté, comme celui du pot de rêve, qui peut aller jusqu’au niveau 4

Plus de héros grâce aux Graal héroïques:Peut être invoqué grâce aux graals héroïques de Sahnard: The Mad King et Hinata: Samurai Groom

Modifications supplémentaires:La taille des figurines de combat des héros doubles et harmonisés peut être réduite en sélectionnant « Les deux unités » dans l’option « Voir les unités doubles » du menu « Paramètres ». De cette façon, les figurines s’adapteront désormais mieux aux carrés de la carte pendant les combats, car, auparavant, elles dépassaient la taille idéale. L’option «Hab. soutien en combat automatique » aux paramètres du jeu, qui peuvent être définis sur « Oui », « Non » et « Pas de place. déplacement ». En utilisant cette option, vous pouvez contrôler si vos unités utilisent ou non des compétences de soutien pendant le combat automatique. Plusieurs options concernant les notifications de château ont été ajoutées aux paramètres du jeu. Ces notifications sont affichées sur l’écran du château et gardent les joueurs à jour sur leurs activités et leur progression dans le jeu. Cette option vous permet d’activer ou de désactiver les notifications de chaque mode (telles que Lost Knowledge, l’assaut de Mjölnir, les tournois de vote, etc.) Le bouton « Voir le pouvoir » a été ajouté à l’écran d’invocation. Cette fonction vous permet de visualiser l’écran du profil du héros dans les événements de préférence, où les informations seront affichées pour les unités de niveau 40, toutes leurs compétences acquises et aucun point faible ou fort dans leurs attributs. Ainsi, les présentations des héros de Sharena, qui n’étaient auparavant disponibles que via ‘Infor. Heroes « peut désormais être consulté en appuyant sur le bouton » Character Profile « Des modifications ont été apportées pour améliorer les performances et l’interface utilisateur des appareils avec le système d’exploitation Chrome OS. Dans la version 4.6.0, les récompenses d’une saison de batailles acharnées ils pourraient être réclamés au début du suivant. Cependant, depuis la sortie de la version 4.7.0, les récompenses de la saison peuvent être réclamées à la fin de cette saison. Bientôt, des publicités graphiques seront ajoutées à Fire Emblem Heroes en haut de l’écran de notification afin que les joueurs puissent distinguer plus facilement quels événements ont lieu dans le jeu et qui seront bientôt disponibles (avec un calendrier). Appuyer sur une annonce vous dirigera vers la notification de l’événement en cours

