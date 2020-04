La version bêta de RTX sera-t-elle disponible sur Java Edition? Téléchargez les textures photoréalistes de Realism Mats! – HITC

Mojang

Les joueurs de Minecraft Java Edition veulent savoir s’ils pourront profiter de la beauté de la bêta RTX, mais les textures de Realism Mats sont une excellente alternative.

La version bêta de Minecraft RTX de Nvidia est maintenant disponible sur l’édition Windows 10 du jeu. Tout le monde semble unanimement d’accord pour dire que sa beauté étonnante fait que le titre de Mojang ressemble à un tout nouveau jeu, tandis que les fidèles de Java Edition sont laissés dans l’ignorance en se demandant quand ou s’ils pourront jamais expérimenter les améliorations graphiques de première main. Bien qu’il soit ennuyeux pour les propriétaires originaux de ne pas pouvoir profiter de la version bêta de Nvidia, il existe des alternatives fantastiques disponibles telles que des textures incroyablement réalistes de Realism Mats.

Minecraft a récemment été utilisé par Microsoft pour montrer les capacités de lancer de rayons de leur console de nouvelle génération, et cette vitrine a rendu le jeu complètement neuf et presque méconnaissable. Alors que les joueurs sur PC peuvent profiter des améliorations graphiques des ombres dures et douces, ainsi que de l’éclairage global en ce moment, votre machine doit d’abord répondre à des exigences minimales très spécifiques.

Non seulement cela, mais vous devez également posséder l’édition Windows 10 par opposition à la version Java. Cependant, bien que la version bêta de Nvidia ne soit disponible que pour l’édition susmentionnée, les propriétaires de Java peuvent rechercher des textures alternatives telles que Realism Mats.

La version bêta de Minecraft RTX est-elle disponible pour Java Edition?

Non, la version bêta de Minecraft RTX de Nvidia n’est pas disponible pour l’édition Java.

La version bêta de RTX pour Minecraft est disponible pour Windows 10 et Mojang a cité le modding de la communauté Java comme source d’inspiration pour sa collaboration avec Nvidia:

«La communauté Java a apporté des modifications impressionnantes aux textures et à l’éclairage de l’édition Java du jeu avec des mods», explique la FAQ Minecraft Nvidia.

«C’est une source d’inspiration pour ce nouveau travail avec NVIDIA et Render Dragon. Alors que Java Edition ne prend pas en charge nativement le lancer de rayons, cette version bêta introduit la prise en charge native du lancer de rayons DirectX dans Bedrock.

Nous espérons fournir cette même étincelle et des capacités similaires à la communauté Bedrock pour imaginer leur propre point de vue et s’exprimer avec le lancer de rayons et leurs propres textures HD. »

Bien que la version bêta de RTX soit disponible pour Windows 10 et non Java, Windows Central signale qu’il existe un programme de mise à niveau à durée limitée permettant aux propriétaires d’origine d’obtenir gratuitement la version requise.

Cependant, si vous ne pouvez pas obtenir l’édition Windows 10 et que vous souhaitez vous en tenir à la version Java, vous pouvez expérimenter RTX en fonction de la communauté.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Comment obtenir le lancer de rayons pour Minecraft Java Edition

Vous pouvez obtenir RTX pour Minecraft Java Edition en téléchargeant les textures de la communauté à partir de tapis de réalisme.

Bien que la bêta RTX ne soit pas disponible pour l’édition Java, les textures Realism Mats pour Minecraft sont une alternative étonnante qui vous permettra de faire l’expérience du lancer de rayons.

La sélection de textures disponible ne peut être téléchargée qu’en rejoignant le niveau 8 $ du créateur sur Patreon, ou vous pouvez vous inscrire au niveau 30 $ pour acheter une chemise soignée en plus. Vous aurez également besoin du shader SEUS PTGI de Sonic Ether, ainsi que d’OptiFine.

Bien que la version bêta de Nvidia soit sans aucun doute sublime et merveilleuse, les textures de Realism Mats font également une différence complète pour Minecraft, en particulier lors de la vérification des comparaisons sur leur site Web.

Il est spécifiquement noté que les packs de textures Realism Mats ne fonctionnent que pour l’édition Java à partir de maintenant, mais il existe des plans pour l’édition Bedrock à l’avenir.

Vous pouvez consulter le site Web Realism Mats pour plus de détails sur la configuration système requise et comment télécharger.