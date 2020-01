la version bêta multijoueur est désormais accessible à tous

Il Mario Kart Tour multijoueur C’est, sans aucun doute, l’une des sections les plus demandées par les millions d’utilisateurs qui en profitent sur leurs appareils mobiles. À partir de l’année précédente, Nintendo a anticipé le lancement de cette modalité, en commençant d’abord par quelques bêtas fermés – pour les abonnés Gold Pass – dont la durée a duré plusieurs semaines. Cependant, à ce jour, il est déjà accessible au public.

Le deuxième test multijoueur est arrivé! Cette fois-ci, tous les joueurs, y compris les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass, peuvent participer. Faites la course avec vos amis en appuyant sur Menu, puis sur Multijoueur dans le jeu. pic.twitter.com/IYqKWNmIue

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 23 janvier 2020

La phase de test multijoueur est active sur iOS et Android. Cependant, Vous ne pouvez y jouer que jusqu’au 28 janvier. Une fois la période écoulée, il faudra attendre la sortie de la version finale. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta, vous pouvez donc rencontrer des bugs et des problèmes de performances. Selon Nintendo, votre expérience peut varier en fonction de l’appareil et de la connexion Internet.

De toute évidence, l’objectif de l’entreprise est que la communauté participe en signalant les erreurs qui surviennent. Attention, Nintendo avertit que votre progression multijoueur ne sera pas enregistrée pour la version finale. En plus de vous permettre de rivaliser avec des utilisateurs aléatoires d’autres parties du monde, la modalité offre également la possibilité de montrer des rivaux locaux grâce à sa fonction de localisation.

Mario Kart Tour était l’un des jeux mobiles les plus réussis en 2019. En fait, il est devenu le jeu gratuit le plus téléchargé sur iPhone au cours de l’année mentionnée, battant des concurrents tels que Color Bump 3D, aquapark.io, Call of Duty: Mobile et Fortnite, pour n’en nommer que quelques-uns. Pour le moment, on ne sait pas quand ils sortiront la version finale du mode multijoueur, mais ce sera sûrement une fonctionnalité qui attirera de nouveaux joueurs.

