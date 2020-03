La version bêta ouverte de Phantasy Star Online 2 est désormais disponible sur Xbox One

Cela fait huit ans que la bande-annonce de l’édition occidentale de Phantasy Star Online 2 est sortie, mais il semble que le RPG d’action multijoueur gratuit arrivera enfin à l’ouest.

La version bêta ouverte comprendra des traductions anglaises complètes et un texte localisé des trois années de contenu en provenance du Japon. En plus d’être la version la plus récente du jeu, y compris toutes les mises à jour de qualité de vie, le jeu inclura toutes les versions de contenu actuelles jusqu’à ce point. Cela comprend les quatre courses et neuf classes disponibles dans le client japonais. La version Xbox One X du jeu pourra également exécuter PS2O en 4K avec une taille d’affichage d’interface utilisateur étendue.

Pour ceux d’entre vous qui ont participé à la version bêta fermée et qui l’ont toujours installé, la mise à jour de la version bêta en direct n’est que de 2 Go. Sans le client ou l’application de test bêta fermé, le téléchargement est disponible directement depuis le Xbox One Store, plutôt que via le Xbox Insider Hub.

La version bêta ouverte de Phantasy Star Online est actuellement, enfin, ouverte. Inscrivez-vous à la bêta ouverte sur le Microsoft Store et commencez à télécharger maintenant. Espérons que l’attente en a valu la peine.

