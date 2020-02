La version définitive de Xenoblade Chronicles reçoit le rapport d’âge en Corée

Pendant longtemps, rien de nouveau n’était connu Version définitive de Xenoblade Chronicles, l’édition console hybride de ce grand RPG après son passage d’origine sur Wii et sa version portable pour New 3DS, puisqu’elle a été annoncée lors du dernier Direct jusqu’à la date du 4 septembre dernier – comment le temps passe et combien de temps Il attend d’en recevoir un nouveau. Seules des rumeurs avaient circulé récemment, laissant entendre que le titre souhaité serait vu par Nintendo Switch avant l’été prochain, et regardez où, cela pourrait enfin être vrai étant donné que le système de classification par âge de la Corée – comme notre célèbre PEGI ou l’USK allemand plus que présent et ses énormes sceaux saisissant les couvertures innocentes, mais en coréen- a a reçu ce jeu le 21 février pour passer à sa prochaine classification par âge.

Bande-annonce de Xenoblade Chronicles Definitive Version (Nintendo Switch)

Qu’est-ce que cela indique? Eh bien, compte tenu de situations similaires dans le passé avec d’autres jeux lorsqu’ils ont suivi cette procédure administrative de routine, que le RPG en question est sur le point d’être officiellement lancé, un autre problème est bien sûr de savoir quelle peut être la date exacte, Cela pourrait prendre des semaines, voire un long mois, ou au-delà, mais le fait est que l’on s’attend à ce que, bientôt, le Grand N fasse une annonce, espérons-le dans un nouveau Direct, après cette longue période de silence. .

