La version finale de Legends of Runeterra spécifie sa date de sortie et détaille son nouveau contenu.

Legends of Runeterra, l’incroyable jeu de cartes dérivé de League of Legends, sera lancé le 30 avril. Comme annoncéRiot Games, qui a également ajouté la prise en charge des appareils iOS et Android etjeu croisé entre mobile et PC. Avec le lancement viendra 7 régions, 35 champions et plus de 400 cartes. Un fait que ceux qui faisaient la collection depuis janvier lorsque la bêta est sortie.

Dans un communiqué de presse, Riot a confirmé que l’ajoutplus de 120 nouvelles cartesà la liste, bien que l’on ne sache pas encore ce qu’ils seront ou ce qu’ils sontla nouvelle région qui est constituéeavec sa propre mécanique et identité. Plus d’informations seront révélées ces semaines à l’approche de la date de sortie réelle de Runterra. Le 30 avril signifie égalementla fin de la première saisondu jeu vidéo.

120 nouvelles cartes, ainsi qu’une région avec sa mécanique et son identitéLes joueurs recevront un cône spécial en fonction du rang atteint, et une nouvelle saison commencera avecnouvelles récompenses. Quiconque se connecte avant le 7 mai recevra unGardien de Poro Moonstruckspécial à montrer en duel. Riot a déjà confirmé que plusieurs nouveaux sets étaient en préparation, donc les joueurspeut attendre plus de lettresdans un proche avenir.

Si vous aimez les jeux de cartes, c’est une bonne occasion d’essayer le titre directement lié à League of Legends. La possibilité d’obtenir des cartes est beaucoup plus conviviale que dans d’autres jeux du genre et vous n’avez pas à vous fier entièrement à la chance pour obtenir des boosters, ils peuvent être achetés directement. De plus, le premier joueur à atteindre Master a montré son jeu de cartes gagnant et est disponible pour visualisation.

