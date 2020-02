La version Gigantamax de Toxtricity est en route vers Pokémon Sword & Shield

La société Pokémon continue de consentir à ses fans avec des nouvelles pour les différents jeux de la franchise pour célébrer Pokémon Day. Dans le cas de Pokémon Sword & Shield, les joueurs auront la possibilité de capturer la version Gigantamax d’une créature Galar.

Selon The Pokémon Company, la forme Gigantamax de toxicité sera disponible du 6 février au 8 mars. C’est une créature qui apparaîtra dans le Max Raid Battle et qui se distingue par l’utilisation du mouvement G-Max Stun Shock au lieu de ses attaques de type électrique. C’est un mouvement qui cause beaucoup de dégâts et a le potentiel d’empoisonner ou de paralyser l’ennemi.

Voici ce que montre cette classe de toxtricité en action:

Nous vous rappelons que, dans Pokémon Sword & Shield, tous les Pokémon ont une forme Dynamax, mais seuls quelques-uns deviennent Gigantamax. Pour obtenir une telle créature, vous devez participer aux batailles G Max Raid Battle qui mettent en vedette ces créatures. De cette façon, ce nouvel événement sera l’occasion d’avoir une Toxtricité pouvant atteindre sa forme Gigantamax.

Pokémon Sword & Shield sont disponibles exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu si vous lisez notre critique ou si vous cliquez ici.

