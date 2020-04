La version Nintendo Switch a déjà une date en Asie

Bandai Namco apporte peu à peu – peut-être un compte-gouttes – une partie de son catalogue diversifié à la console hybride Nintendo, bien qu’il manque encore un peu plus de brillance à ce stade (un pack de ses plus récents contes, par exemple, ne serait pas mal du tout ), au moins certains de ses titres les plus originaux sont en train d’être retirés du manga, en ce moment surtout pour les terres japonaises. Cette fois, nous avons Ace Angler: version Nintendo Switch, un simulateur de pêche -un des genres de jeux vidéo privilégiés par le public japonais, à tel point qu’il apparaît généralement même sous la forme d’un mini-jeu dans de nombreux jeux de rôle régulièrement – avec deux kappas, un type de yōkai ou esprit appartenant au folklore japonais qui vit dans les rivières ou des lacs très présents dans l’anime, qui souhaitent capturer quelques spécimens des plus grandes espèces de poissons de leur région, à la fois en mode aventure pour un joueur et en mode compétition pour plusieurs participants. La chose la plus innovante de ce jeu est qu’il tire un grand avantage du sujet des vibrations HD présent dans Nintendo Switch, afin que vous puissiez ressentir avec suffisamment de fidélité la sensation de pêche à la ligne et qu’une créature aquatique commence à tirer le fil une fois qu’il a piqué l’appât.

De plus, même Hori, la célèbre société de développement de périphériques plusieurs pour différentes consoles, prévoit d’en lancer une dédiée au jeu à coupler au Joy-Con, éventuellement en forme de roseau pour lui donner un plus grand sens du réalisme. Il est intéressant de noter que ce jeu est déjà sorti en juillet de l’année dernière au Pays du Soleil Levant sous le surnom de Tsuri Spirits: Nintendo Switch Version, et ce que la prochaine 21 juillet Ce qui va se passer, pratiquement un an plus tard, est de sortir à la fois le jeu et le périphérique mentionné sur le reste du marché asiatique mais avec des sous-titres anglais, il sera donc beaucoup plus accessible pour ceux qui veulent l’importer.

Bande-annonce de présentation d’Ace Angler: version Nintendo Switch

