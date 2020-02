La version PC d’Horizon Zero Dawn est répertoriée sur Amazon

L’aventure d’Aloy pourrait s’étendre à une nouvelle région … PC! (Photo: Forbes)

Une version PC d’Horizon Zero Dawn a été répertoriée sur Amazon France et pourrait arriver très prochainement.

La liste est apparue plus tôt dans la journée sur Amazon France sans image, date de sortie ou autre information.

Beaucoup commencent à présumer que la version PC sortira lors du troisième anniversaire d’Horizon Zero Dawn le 28 février. Le 28 février est également un vendredi qui est un jour très commun pour les sorties de jeux.

On pensait déjà qu’Horizon Zero Dawn ferait son chemin sur PC, mais maintenant avec cette liste, les soupçons font de plus en plus partie de la réalité.

Si Horizon Zero Dawn sort sur PC, ce sera l’une des premières exclusivités majeures PS4 à sortir sur une autre plate-forme. De plus, Horizon Zero Dawn 2 pourrait être en cours de développement au moment où nous parlons.

Que pensez-vous de la possibilité pour Sony de sortir une exclusivité PS4 sur PC? Quelles autres exclusivités PS4 aimeriez-vous voir arriver sur PC? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

