La version Switch de Two Point Hospital était le port le plus demandé, déclare Studio Boss

Depuis Hôpital thématique successeur spirituel Hôpital de Two Point est sorti pour la première fois en 2018, les fans de Nintendo réclament le port Switch – et la semaine prochaine, nous allons enfin en obtenir un.

Nous avons eu la chance de nous asseoir avec Gary Carr, le co-fondateur de Two Point Studios – qui a travaillé sur Theme Hospital dans les années 90 – pour discuter de la genèse du jeu, de ce qui le rend si spécial et pourquoi l’équipe de Two Point était si désireux de le faire sur la dernière console de Nintendo.

Nous avons également demandé à Carr – qui a également travaillé sur des goûts de Noir et blanc, Powermonger, Fable: The Journey et Les films au cours de son illustre carrière – ce qu’il pense que son propre patron et collègue Peter Molyneux ferait de ce nouveau titre.

La réponse? “J’espère qu’il aime ça.” D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous sommes sûrs qu’il le fait.

