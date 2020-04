La vidéo de la saison 3 de Modern Warfare montre de nouvelles cartes, plus

La troisième saison de Call of Duty: Modern Warfare approche à grands pas et nous avons la bande-annonce pour le prouver.

Infinity Ward a publié le premier trailer de la saison trois de Call of Duty: Guerre moderne, qui couvre le jeu principal ainsi que les jeux gratuits Warzone.

Commençant demain sur toutes les plateformes, la saison 3 présente un nouvel opérateur dans Alex de la campagne du jeu. Comme les fuites de la semaine dernière l’ont révélé, nous obtenons également de nouvelles cartes pour le multijoueur.

Comme à chaque nouvelle saison, il existe également un nouveau Battle Pass pour la saison trois. La bande-annonce d’aujourd’hui présente un peu du nouveau contenu à venir dans le jeu, y compris de nouvelles armes, des manèges, des équipes plus importantes et des cartes.

Les trois nouvelles cartes multijoueurs 6v6 sont Talsik Backlot, Hovec Sawmill et Aniyah Incursion. Vous pouvez également vous attendre à un nouveau mode Quads pour Warzone, et d’autres modes rejoindront le mélange à la mi-saison.

Les armes sont l’arme de poing Renetti (niveau 15) et le fusil de tireur d’élite SKS (niveau 31).

Contenu exclusif temporisé PS4

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Modern Warfare Season 3 propose également un contenu exclusif pour les utilisateurs de PlayStation 4, qui est programmé jusqu’au 1er octobre.

Il y a le mode Shoot House for Survival, exclusif et chronométré, où vous vous battez avec votre équipe et trouvez des points d’étranglement pour éliminer des vagues d’adversaires.

De plus, pour les joueurs de Warzone, les abonnés PS Plus peuvent se procurer le pack de combat de la saison trois qui contient le skin Epic Operator pour Wyatt, un plan de fusil de sniper Epic, le plan de pistolet Artic, un couteau tactique Epic, un charme d’arme Epic, une carte d’appel animée, Spray et un jeton Double Weapon XP de 60 minutes.

La saison 3 sera diffusée demain 8 avril.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}