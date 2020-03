La vidéo de Resident Evil 3 compare le remake à l’original de 1999

Sony PlayStation a publié une nouvelle vidéo de gameplay ce week-end présentant le gameplay original de Resident Evil 3: Nemesis du jeu classique de 1999 contre le nouveau remake de Resident Evil 3 qui sortira le mois prochain. Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo avec quelques nouvelles séquences de gameplay ci-dessous.

La nouvelle vidéo présente le producteur de Capcom Peter Fabiano et l’équipe PlayStation pour montrer comment la nouvelle version de RE3 recrée les moments, les personnages et les armes emblématiques de l’original à partir de l’original. Le remake de Resident Evil 3 arrive le 3 avril. Il sera disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC Windows.