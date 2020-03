La vie de boue se sent comme jouer à la pute du capitalisme tardif

Capture d’écran: Devolver Digital

Un de mes articles préférés sur l’oignon de tous les temps est intitulé «Les experts en santé recommandent de se lever au bureau, de quitter le bureau, de ne jamais revenir. Il a été publié il y a cinq ans, alors que je travaillais encore dans un bureau, je détestais où je rêvais souvent de faire exactement ce que les experts en santé de l’oignon m’avaient conseillé. Mais où irais-je et que ferais-je? Jouer à Sludge Life à PAX East avait envie d’explorer les réponses à ces questions.

Joint-venture entre le développeur Terri Vellman et l’artiste musical Doseone, Sludge Life a une ressemblance colorée et ombragée avec le jeu précédent du duo, un jeu de tir comique à la première personne appelé High Hell. Il échange les pistolets contre des flacons pulvérisateurs que vous pouvez utiliser pour laisser votre marque personnelle dans une ville dont la vie communautaire tourne autour du drain.

Capture d’écran: Devolver Digital

Vous incarnez un enfant appelé Ghost sur une île polluée contrôlée par la société Glug, un conglomérat commercial qui fournit tous les emplois et fabrique tous les biens. L’une de leurs mascottes de marque, Ciggy, est morte sur la place centrale après avoir été touchée par la chute de débris d’un bâtiment voisin et les travailleurs de Glug se sont mis en grève parce que l’entreprise refuse de nettoyer le corps. C’est le moment idéal pour courir autour de l’île et admirer une société qui s’effondre sous vos yeux. Au lieu d’avoir à vous soucier de monter de niveau, de trouver des objets spéciaux ou de sauver des gens, vous êtes libre de faire ce que vous voulez tout en parcourant son monde 3D.

Capture d’écran: Devolver Digital

Alors que Sludge Life a des objectifs vaguement définis – vous pouvez rivaliser avec un gang de graffitis rival pour devenir un maître artiste ou essayer de voler l’hélicoptère du PDG de Glug pour s’échapper – les conflits de l’île visent plus à fournir une toile de fond pour l’exploration de forme libre que des obstacles à être résolu.

Trouver un pulvérisateur près d’un mur en ruine vous permet de l’étiqueter avec une secousse satisfaisante, un pétillement et une pop. Vous n’avez aucun contrôle sur ce que l’art apparaît, mais en laissant derrière chaque marque, étiqueter la ville ressemble à une chasse au trésor amusante. Alors que certaines personnes pensent que les graffitis ne sont que du vandalisme irréfléchi qui peut être déposé n’importe où, les concepteurs du jeu m’ont dit qu’ils voulaient que les joueurs le comprennent comme un art très précis, avec l’emplacement de chaque étiquette et la façon dont il apparaît à partir de divers points de vue précisément calibrés.

Votre petite taille vous permet de ramper sous des entrées bloquées ou de glisser sur des rebords étroits pour pénétrer dans des endroits où vous n’êtes pas censé être, découvrir des secrets que Glug ne veut pas que vous connaissiez ou rencontrer des étrangers avec des blagues amusantes à raconter ou en colère insultes à lancer. Parfois, cela me rappelait de courir autour d’un village dans un jeu moderne Legend of Zelda, tombant parfois sur de petits puzzles ou trésors, mais surtout juste du contenu pour admirer les sites de couleur néon et les gens regardent. Il n’y a rien à sauver l’île ou les gens dessus, juste la chance de s’amuser autant que possible pendant que tout se passe de merde.

Sludge Life est censé venir sur Switch et PC via Epic Games Store «très bientôt».

