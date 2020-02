La vie des boues est assez différente de tous les jeux que nous avons vus, et ça va changer ce printemps

Vous pouvez toujours compter sur Devolver Digital pour proposer des jeux originaux et à gauche Durée de vie des boues correspond certainement à cette description.

Ce jeu d’aventure 3D low-fi frappera Switch et Epic Games Store ce printemps, et implique des graffitis, des péter, de la photographie et d’uriner dans les toilettes (non, vraiment).

Sludge Life sera présenté au PAX East ce week-end, où les participants qui s’arrêteront au stand de Devolver Digital (# 25051) pourront obtenir un gameplay pratique précoce.

Voici quelques informations supplémentaires:

Les vandales de l’art Terri Vellmann & Doseone (HIGH HELL) et les talentueux peintres au doigt Devolver Digital ont révélé SLUDGE LIFE, un graffiti défilant à travers une île polluée pleine d’idiots grincheux avec une ambiance si épaisse que vous pouvez le goûter en venant sur Nintendo Switch et Epic Games Store cette printemps.

Parcourez une petite île coincée sur une planète recouverte de boues en tant que prochain tagueur GHOST, un bandit venteux qui a décidé de revendiquer sa revendication parmi l’élite des graffitis. Parcourez le paysage de la marque, connectez-vous avec d’autres tagueurs et volez des ordures et des cœurs en cours de route. Voulez-vous devenir le roi de l’île et étiqueter chaque pouce ouvert, infiltrer la société de pompage des boues GLUG, ou tout simplement prendre le feu avec vous?

CARACTÉRISTIQUES

* Vivez les sensations fortes du vandalisme depuis la sécurité de votre ordinateur.

* La curiosité et le libre arbitre sont vos seuls facteurs de motivation – roulez à votre guise dans un minuscule monde ouvert.

* Trouvez et téléchargez des applications sur votre ordinateur portable et perdez votre vie à jouer à un jeu dans un jeu.

* Cigarettes de marque Smoke Ciggy Cigs. Fumez-les vraiment bien.

* Prenez des photos de la faune exotique et des PNJ ambivalents.

* Bouton dédié au pet.

* Un énorme bébé, un terrain de basket communautaire et un chat avec deux trous de cul. [no extra charge]

* Trois fins distinctes et des crédits assez robustes.

Cela ressemble-t-il à votre genre de confiture? Faites-nous savoir avec un commentaire.

