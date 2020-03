La ville de Cyberpunk 2077 sera basée sur la version la plus récente du CP2020

La ville nocturne de CD Projekt a de nombreux points communs avec le dernier Morro Bay.

Depuis l’annonce de Cyberpunk 2077, beaucoup a été dit surVille de nuit, le lieu où se déroulent les événements du jeu: on sait qu’il aura beaucoup de verticalité, qu’il se sentira très vivant et qu’il sera divisé en quartiers, chacun avec sa propre culture et ses particularités. Ce que nous n’avons peut-être pas pris en compte, c’est que la métropole semble être basée sur la version laCyberpunk 2020, le jeu de sociétéqui inspire CD Projekt dans ce titre.

Bien sûr, Mike Pondsmith (auteur de celui-ci) a modifié les différentes îles de l’univers Cyberpunk au fil des ans, et selon les indications de l’utilisateur Reddit Opfuscapist, il semble que le CDPR ait spécifiquement pris en considérationla version la plus récentedu CP2020 pour recréer sa propre ville de nuit. “Le CDPR a créé sa ville en référence à la nouvelle côte de[Mike]Pondsmith, et non par rapport à la topographie d’origine “commente l’utilisateur, en y joignant des images comparatives.” Mais avec le croquis le plus ancien on peut encore signaler les zones d’origine suivant la carte de référence CDPR “, a récemment partagé ce dernier dans les forums du jeu.

De cette façon, il semble que dans Cyberpunk 2077, nous aurons des zones situées exactement au même endroit que sur la carte du CP2020, comme Pacifica (maintenant agrandie) ou Heywood, mais la côte a été affinée et agrandie, et certains districts ont maintenant remplacé. Par exemple, City Center remplace l’endroit où South Night City est seul. Il y a quelques mois, le CDPR a déjà commenté la création du nouveau look de Night City.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One le 17 septembre, après un douloureux retard de plusieurs mois. Heureusement, ses gestionnaires acceptent de nombreuses commodités pour y jouer sur notre plate-forme préférée, de sorte qu’il est déjà confirmé pour GeForce Now et nous pouvons le mettre à jour vers la version Xbox Series X si nous obtenons la version Xbox One.

