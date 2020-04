La violation de XCOM est une révélation qui ouvre les portes

XCOM: Chimera Squad n’est pas votre expérience habituelle de XCOM, et bien qu’à certains égards (échelle réduite, missions plus petites) c’est une déception, à d’autres égards – à savoir le nouveau système “Breach” – cela a été un plaisir absolu de jouer.

Nathan a joué plus du jeu que moi, alors n’hésitez pas à consulter son article sur les impressions si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu dans son ensemble, mais je voulais juste prendre une minute aujourd’hui pour parler de ce système de violation, qui est le seul grand changement de gameplay pour ce spin-off et je pense que c’est l’une des innovations au tour par tour les plus réussies depuis des années.

Cela fonctionne comme ceci: dans Chimera Squad, les missions ne sont plus des affaires tentaculaires où vous passez la moitié de votre temps à parcourir la carte avec le cœur dans la bouche. Au lieu de cela, le jeu étant désormais axé sur le travail explosif de l’équipe SWAT, l’action se concentre désormais sur des rencontres spécifiques pièce par pièce, et chaque fois que vous vous déplacez entre elles, vous pouvez effectuer un mouvement de violation.

Cela met le jeu en pause et vous donne la possibilité de planifier une entrée unique et spectaculaire dans la nouvelle zone, où une porte est battue ou soufflée et toute votre équipe entre en trombe, les armes à feu flamboyantes. Cela ressemble à un mouvement très rapide de Call of Duty, mais il convient en fait à la nature au tour par tour de XCOM.

G / O Media peut recevoir une commission

Je ne vais pas mentir, il y a des inconvénients à cela, que Nathan a déjà expliqué. Elle réduit l’ampleur des missions et en modifie également la nature; alors que l’histoire se déroule dans l’univers XCOM, cela ressemble parfois plus à un vieux jeu Rainbow Six qu’au genre de chose à laquelle nous sommes habitués dans ce monde.

(S’il vous plaît, Ubisoft, créez un jeu Rainbow Six comme celui-ci.)

Je comprends pourquoi certains fans sont sur le coup, même en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un spin-off expérimental. Pourtant, c’est en partie pourquoi je l’ai adopté; libre des entraves de l’héritage et des attentes, Chimera Squad a été libre d’essayer de nouvelles merdes sauvages comme Breaches, et j’adore ça.

Pour avoir une vue d’ensemble sur vous pendant un moment, je pense que les tactiques au tour par tour sont le meilleur type d’expérience de jeu au monde. Il a été essayé et testé pendant des milliers d’années, sur des tables et des ordinateurs, des échecs à Advance Wars, et reste un pilier de tant de genres car il fonctionne. Vous avez le temps de réfléchir et de planifier et de devenir sournois, ce qui est gratifiant à un niveau stratégique plus large, mais il y a aussi une satisfaction plus immédiate à venir en voyant le mouvement prévu se dérouler à un moment singulier, cet instant d’effroi et d’exaltation entre un plan être une idée et devenir réalité.

Les principaux jeux XCOM le savaient bien sûr. Dans XCOM, lorsque vous tirez sur un méchant, vous ne tirez pas simplement, toute votre vue est déplacée vers une cinématique badass, où votre clic abstrait se traduit par un moment intensément physique et violent. C’était la façon dont le jeu disait: OK, vous aviez prévu cela, voici maintenant votre petite récompense en dopamine pour un plan bien exécuté. Cela a l’air cool, mais la vraie ruée est le fait que vous avez orchestré ce moment, pas un écrivain.

Ce point où la planification rencontre l’exécution, où le caoutchouc rencontre la route, est absolument mon truc préféré dans tous les jeux vidéo. Total War vous demandera de passer des heures à déplacer des armées et à construire des châteaux au tour par tour, mais quand il est temps d’agir, il ne vous récompense pas seulement avec une cinématique, il se transforme en une immense bataille en temps réel, votre manœuvres sèches sur table remplacées par des cris glaçants et une grêle de flèches. C’est un exemple extrême, mais tout, depuis les animations de combat et la diplomatie de Civilization jusqu’au dialogue de Fire Emblem, gratte la même démangeaison.

Je ne dis pas que ce détournement XCOM est aussi bon que n’importe lequel de ces jeux dans l’ensemble, mais quand il s’agit du point où cette démangeaison est rayée, elle est aussi forte que l’enfer. La violation est ridiculement satisfaisante. Vous avez une pause et du temps pour réfléchir, car le jeu vous permet d’affecter des membres de l’équipe à chaque porte ou fenêtre, en les plaçant dans l’ordre dans lequel ils se déplaceront et tireront, et même en pesant qui envoyer où, et si certains points d’entrée doivent être utilisés car ils comportent un grand risque.

C’est probablement la décision tactique la plus lourde que vous ayez jamais eu à prendre dans un jeu XCOM. Plutôt que les grands coups de pinceau de la stratégie de toute l’équipe, ou le focus du tour d’une unité individuelle, ici vous prenez un peu des deux: planifier que chaque unité fasse quelque chose, mais en cliquant sur RACHER, elle est exécutée dans le même espace de temps que vous déplacer normalement un gars.

Oh, INFRACTION. Cliquez sur ce bouton et tout ce que vous venez d’aligner cesse d’être une stratégie et devient une action. Une explosion ouvre une porte, la première personne entre dans la pièce, le pistolet levé, vous sélectionnez une cible et tirez. Ensuite, vous pouvez recommencer. Et encore. Et encore une fois, jusqu’à ce que tout le monde se précipite dans la pièce et se fasse tirer dessus.

Toute l’équipe se déplace dans un temps de balle ralenti, une métaphore de Chimera Squad elle-même, une expérience XCOM plus longue distillée jusqu’à sa forme la plus pure, vos choix d’armes et de cibles exécutés en quelques secondes au lieu de minutes.

Ce n’est pas comme si vous deviez même attendre un meilleur équipement pour que les violations se corrigent. Dès le premier, c’est une (désolée) explosion.

C’est exaltant, à chaque fois, peu importe le nombre de fois où je l’ai fait ou quel équipement je suis équipé, au point de revenir aux tactiques habituelles de style XCOM à la fin du mouvement pendant que vous terminez la Le reste d’une pièce – une expérience de base qui était au cœur de deux des meilleurs jeux jamais réalisés – est presque une déception.

Ce qui est bien, c’est un jeu inférieur à l’expérience XCOM complète, peu importe le nombre de nouveaux trucs qu’il a pu apporter à la fête. En dehors des sensations fortes du mode Breach, vous ressentez vraiment les limites du jeu, et sa pente narrative, tout en aidant à étoffer l’univers dans lequel il se trouve, prive le jeu de sa composition de liste, l’une des plus grandes forces de la série.

Mais pour ces quelques secondes brillantes, lorsque la prise de décision au tour par tour et l’action en temps réel se rencontrent, c’est un moment de jeu vidéo aussi parfait que j’ai jamais joué.

.