La vitrine de style direct de Ratalaika Games révèle sept romans visuels à venir

Hier, nous avons annoncé que l’éditeur indépendant Ratalaika Games prévoyait d’organiser une présentation de style Nintendo Direct pour montrer plusieurs jeux à venir sur Switch. Cette présentation a maintenant été mise en ligne, révélant sept nouveaux romans visuels énormes à destination de notre console hybride préférée.

Vous pouvez regarder l’émission en entier ci-dessus, mais nous avons également des descriptions rapides de chaque jeu pour vous ci-dessous. Tous ces éléments sont confirmés pour Switch:

Vive la Reine HD

Être une princesse n’est pas une tâche facile. Être une reine est encore plus difficile. Surtout quand tu n’as que quatorze ans. Maintenant, le pouvoir est à gagner. Vous êtes peut-être l’héritier officiel, mais une grande partie de la noblesse du pays aimerait voler le trône pour eux-mêmes. Pouvez-vous survivre assez longtemps pour atteindre votre couronnement?

Hommes aveugles

En tant que neveu d’un super méchant à la retraite, Keegan ne veut rien de plus que de rejoindre la League of Evil! Il lui suffit de commettre un délit pour compléter sa demande. Malheureusement, Keegan se retrouve bientôt dans plus de problèmes qu’il n’aurait pu l’imaginer lorsque ses plans sont interrompus par quelques espions d’agences adverses.

Les plans de Keegan seront-ils contrecarrés ou lui permettront-ils de réussir?

Sirop et The Ultimate Sweet

Dans une ville magique vit une alchimiste des bonbons, Sirop, qui découvre un jour un golem de bonbons dans son sous-sol. Découvrez le mystère de la provenance exacte de ce golem de bonbons dans la quête de la douceur ultime.

Anges aux ailes écailleuses

Après la découverte d’un portail mystérieux, vous êtes sélectionné comme l’un des rares humains à voyager dans le monde des dragons. Pendant que vous êtes ambassadeur, vous en apprenez davantage sur cet endroit étrangement familier et vous découvrez que votre collègue humain en sait plus qu’il n’en laisse.

Un été avec le Shiba Inu

Lorsque Syd le Shiba Inu revient sur l’île de Shiba après une absence de dix ans, elle déclenche une chaîne d’événements qui bouleverse la vie de tous les chiens qu’elle avait laissés. Syd devra affronter et survivre au passé qui lui a fait quitter l’île en premier lieu.

Contes d’Aravorn: les saisons du loup

Le conte d’Althea et de Shea commence quand l’un des frères et sœurs trouve un jeune loup et décide de l’emmener avec eux. Ainsi, commence le long voyage qui emmènera les frères et sœurs dans un long voyage à travers le monde d’Aravorn!

Jisei: le premier boîtier HD

Un adolescent sans nom et sans foyer erre d’une ville à l’autre, accablé par le poids de ses capacités extraordinaires. Lorsqu’il est accusé du meurtre d’une femme qu’il n’a jamais rencontrée, il entreprend de prouver son innocence et de trouver le vrai tueur

Êtes-vous un grand fan de roman visuel? L’un de ceux-ci vous plaît-il? Faites-nous savoir quels titres vous ont marqué avec un bref commentaire ci-dessous.

.