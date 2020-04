La voix derrière la ligne la plus célèbre de Star Fox 64 est morte du coronavirus

Rick May, 1940-2020

L’homme qui a fourni la voix de Peppy Hare et Andross dans Star Fox 64 est décédé à l’âge de 79 ans à cause du coronavirus, a-t-il été révélé.

Rick May – qui a prononcé la ligne immortelle “faire un tonneau” dans le jeu N64 classique – a souffert d’un accident vasculaire cérébral en février de cette année et a été transféré dans une maison de soins infirmiers afin de récupérer. Il a contracté Covid-19 pendant son séjour là-bas et est malheureusement décédé après avoir été transféré dans un hôpital suédois.

En plus de son excellent travail sur Star Fox 64, il a également travaillé sur des titres tels que Team Fortress 2, Age of Empires 2, Sly 2: l’honneur parmi les voleurs et SOCOM II. Son rôle cinématographique le plus notable est celui pour lequel il n’était même pas crédité à l’époque – il apparaît brièvement dans George Lucas. Graffiti américain, le film qu’il a réalisé avant de faire fortune avec Guerres des étoiles.

En dehors du doublage, Rick était enseignant à la Rekindle School, qui a une adresse e-mail dédiée pour tous ceux qui souhaitent envoyer leurs condoléances à la famille de Rick. Envoyez simplement vos messages par e-mail à [email protected] et ils seront transmis.

Nous aimerions profiter de ce moment pour présenter nos propres condoléances à la famille et aux amis de Rick. Il va nous manquer.

.