La voix officielle de Mario et Luigi rappelle Gus Rodríguez

04/11/2020 10:27 am

Dans la matinée de ce samedi 11 avril, la mort sensible de Gus Rodríguez, icône légendaire de l’industrie du divertissement Mexique. Des milliers de personnes ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux, et parmi ces personnes se démarque Charles Martinet, voix officielle de Mario, Luigi, Wario, Waluigi et plus pour Nintendo.

Au moyen de Twitter, Martinet jeta un message adressé à son ami Guset tous ses fans. Voyez par vous-même ci-dessous:

Je suis plein de larmes et de tristesse. Ça fait mal. Le monde a perdu un grand homme, et tous les fans et joueurs de Gus ont perdu notre cher ami. Tu vas me manquer, Gus, et je me souviendrai de ta grâce. Adieu mon ami. # GusRodríguez pic.twitter.com/ijeSGxmRYU

– Charles Martinet (@CharlesMartinet) 11 avril 2020

C’est sans aucun doute une matinée dévastatrice pour tous les fans de Gus et son travail. À qui Atomix nous avons eu la chance d’avoir la présence de Gus à plusieurs reprises, et ici nous nous souvenons de tous les moments où ce personnage charismatique était présent dans l’un de nos contenus. Repose en paix, Gus. Tu vas nous manquer.

Quand Gus Rodríguez était à Atomix

