La Wii n’aura plus de réparations depuis Nintendo Japon

En 2006, un appareil est apparu sur le marché qui, comme toute autre console, pourrait passer inaperçu aux yeux de ceux qui n’ont pas touché à une commande de leur vie. Cependant, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont allumé la télévision et dans l’un de ces arrêts pour promouvoir des produits, ils ont montré ce qu’était la Nintendo Wii et, surtout, COMMENT il a été joué sur une Nintendo Wii … C’est alors que beaucoup de ces personnes sont tombées.

Ce sont ces publicités, le bouche à oreille et le fait de voir que tout le monde pouvait jouer à travers le mouvement et ne pas appuyer sur 10 boutons qui servent à mille mécaniques différentes qui ont fait qu’aujourd’hui cette console à succès a réussi à vendre plus de 100 millions d’unités, devenir l’un des appareils de divertissement interactif les plus vendus de l’histoire, non seulement depuis 130 ans que Nintendo a, mais dans l’industrie du jeu vidéo en général.

Bien que nous continuions à créer des titres pour Wii, comme la saga Just Dance, à un moment donné, nous devions donner de telles nouvelles et, si irrémédiable que cela ait été, cela nous attriste un peu et nous fait réaliser encore plus. de l’affection que nous avons pour cette console. Et jusqu’à présent, Nintendo Japon a continué à effectuer des réparations Wii à tous ceux qui en avaient besoin, mais C’est fini. Cela a été confirmé par Nintendo Japan sur son site officiel. La raison en est la difficulté à trouver les pièces nécessaires pour pouvoir réparer certains dommages.

La Nintendo Wii a laissé l’un des meilleurs catalogues de jeux vidéo que nous ayons jamais vus, celui que de nombreuses entreprises envient, avec des titres qui ont marqué un avant et un après et ne seront pas oubliés. Nous vous laissons ici les 5 jeux vidéo les plus vendus sur l’ancienne console.

Source

Connexes